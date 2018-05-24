В Москве презентовали новый легкий многоцелевой российский вертолет

На выставке HeliRussia 2018 в Москве представили новый легкий многоцелевой вертолет, передает корреспондент РИА Новости.

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский отметил, что новая машина вызывает интерес как в России, так и за рубежом. По его словам, уже подписаны соглашения о стратегическом партнерстве в рамках программы продвижения вертолета на международные рынки.

«По нашим оценкам, к 2035 году мы реализуем около тысячи машин, что позволит нам занять до 15 процентов в мировом сегменте легких вертолетов массой до двух тонн. Анализ рынка показывает, что именно этот класс вертолетов в перспективе станет самым массовым», — отметил Богинский.

VRT500 — легкий однодвигательный вертолет со взлетной массой 1600 килограммов. У него будет самая объемная в этом классе машин грузопассажирская кабина, в которую смогут помещаться до пяти человек. Вертолет оснастят современным комплексом авионики, построенным по принципу «стеклянная кабина».

Вертолет предполагается поставлять в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и санитарной конфигурациях. Летно-технические характеристики позволят ему развивать скорость до 225 километров в час, совершать полеты на дальность до 860 километров и брать на борт до 730 килограммов полезной нагрузки.

http://www.aif.ru/money/m...levoy_rossiyskiy_vertolet