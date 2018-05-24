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Авиация

В Москве презентовали новый легкий многоцелевой российский вертолет

  •  © images.aif.ru

На выставке HeliRussia 2018 в Москве представили новый легкий многоцелевой вертолет, передает корреспондент РИА Новости.

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский отметил, что новая машина вызывает интерес как в России, так и за рубежом. По его словам, уже подписаны соглашения о стратегическом партнерстве в рамках программы продвижения вертолета на международные рынки.

«По нашим оценкам, к 2035 году мы реализуем около тысячи машин, что позволит нам занять до 15 процентов в мировом сегменте легких вертолетов массой до двух тонн. Анализ рынка показывает, что именно этот класс вертолетов в перспективе станет самым массовым», — отметил Богинский.

VRT500 — легкий однодвигательный вертолет со взлетной массой 1600 килограммов. У него будет самая объемная в этом классе машин грузопассажирская кабина, в которую смогут помещаться до пяти человек. Вертолет оснастят современным комплексом авионики, построенным по принципу «стеклянная кабина».

Вертолет предполагается поставлять в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и санитарной конфигурациях. Летно-технические характеристики позволят ему развивать скорость до 225 километров в час, совершать полеты на дальность до 860 километров и брать на борт до 730 килограммов полезной нагрузки.

 http://www.aif.ru/money/m...levoy_rossiyskiy_vertolet 

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https://ria.ru/economy/20180524/1521242727.html?referrer_block=index_most_popular_6

VRT500, Вертолеты России
  • Нет аватара Polukrovkarus32877
    24.05.1817:02:19

    Дайте угадаю:движки для него как обычно импортные будут,да?Как на Ансате и Ка-226?На легкий вертолет с отечественным движком надеяться не стоит?

    #1039025
  • Нет аватара cherev
    24.05.1817:16:11

    А что, мы так давно начали заниматься импортозамещением? Новый движок не за год делается. Сначала на военные, а оттуда и на гражданские заместят.

    #1039032
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