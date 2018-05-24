«Северсталь» приступила к поставкам уникальной криогенной стали для СПГ-проектов

«Северсталь» приступила к отгрузке элементов конструкции резервуара хранения сжиженного природного газа (СПГ), изготовленных из криогенной низкоуглеродистой стали с 9-процентным содержанием никеля.

Продукция предназначена для строительства завода СПГ в районе КС «Портовая», который будет возведен в Ленинградской области по заказу ПАО «Газпром». Первая партия металла в объеме около 60 тонн уже доставлена потребителю. Всего компания планирует поставить около 700 тонн изделий для проекта.

«Северсталь» освоила инновационную продукцию в рамках реализации программы импортозамещения конструкционных материалов в тесном сотрудничестве с компанией «Газпром». Криогенная сталь обладает высокой хладостойкостью при низких температурах, при этом сохраняет свою пластичность и прочностные характеристики.

Металл для проекта был произведен на стане 2800 Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, входит в ПАО «Северсталь»). Также выпуск продукции освоен на стане 5000 ЧерМК, расположенном на промышленной площадке компании «Северсталь» в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Дополнительная обработка стального проката осуществляется на высокотехнологичном оборудовании сервисного металлоцентра компании в Колпине (СМЦ-Колпино): прокат проходит дробеструйную очистку, грунтование, снятие фасок и вальцовку.

18 мая площадку компании «Северсталь» в Колпине посетили участники расширенного совещания, посвященного созданию кластера «Сжиженный природный газ. Оборудование и технологии» на территории Северо-Западного федерального округа РФ. Деятельность кластера предусматривает сотрудничество компаний, направленное на создание необходимой инфраструктуры, развитие научно-исследовательской деятельности и освоение инновационной продукции, подготовку высококвалифицированного персонала. Участие в совещании приняли более 30 представителей промышленных компаний, а также комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга. В частности, в состав делегации вошли руководитель департамента 335 ПАО «Газпром» Павел Крылов и генеральный директор ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург» Сергей Густов. Собравшиеся обсудили вопросы развития рынка отечественного оборудования и технологий для проектов СПГ и ход работ по созданию кластера, представили возможности предприятий, а также посетили производственную площадку СМЦ-Колпино, где происходит обработка криогенной стали.

«Компания заинтересована в тесной кооперации производителей для эффективного решения вопросов импортозамещения, в том числе, в рамках развития рынка СПГ. Мы видим серьезный потенциал этой отрасли для реализации возможностей предприятий „Северстали“. Сегодня наша стратегия предусматривает не только поставки металлопроката, но и предоставление нашим потребителям комплексных решений», — комментирует директор по маркетингу АО «Северсталь Менеджмент» Дмитрий Горошков.