СП Siemens и «Силовых машин» открыло цех по восстановлению турбинных лопаток

В рамках локализации производства и сервиса компания «Сименс» открыла в Ленинградской области первый в России цех по ремонту газовых турбин. Инвестиции составили 10 млн евро.

На работающем с 2015 года заводе «Сименс Технологии Газовых Турбин» создан комплекс, где компания проводит различные работы — от научных исследований и производства до сервиса.

В цехе будет осуществляться восстановление и модернизация лопаток турбин с применением технологии Si3D и нанесением металлических, керамических и термобарьерных покрытий в зависимости от типа газовой турбины, концепции технического обслуживания и ремонта.

Строительство цеха заняло около года. В перспективе планируется расширить спектр компонентов для восстановления.

В настоящее время предприятие осуществляет сервис оборудования Верхнетагильской, Пермской, Киришской, Няганской, Яйвинской, Серовской, Череповецкой, Уренгойской и Невинномысской ГРЭС, Южной ТЭЦ, Затонской ТЭЦ, ТЭЦ-16 и ТЭЦ-20 «Мосэнерго» и других теплоэлектростанций на территории Российской Федерации и стран СНГ.

ООО «Сименс Технологии газовых турбин» - совместное предприятие «Сименс АГ» (65%) и ОАО «Силовые машины» (35%), основанное в декабре 2011 года. Сфера деятельности — производство и обслуживание газовых турбин мощностью выше 60 МВт для рынка России и СНГ.

https://w3.siemens.ru/pre...e/news_archive/47036.html

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