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Новые заводы и цеха

СП Siemens и «Силовых машин» открыло цех по восстановлению турбинных лопаток

  •  © www.interfax-russia.ru

В рамках локализации производства и сервиса компания «Сименс» открыла в Ленинградской области первый в России цех по ремонту газовых турбин. Инвестиции составили 10 млн евро.

На работающем с 2015 года заводе «Сименс Технологии Газовых Турбин» создан комплекс, где компания проводит различные работы — от научных исследований и производства до сервиса.

В цехе будет осуществляться восстановление и модернизация лопаток турбин с применением технологии Si3D и нанесением металлических, керамических и термобарьерных покрытий в зависимости от типа газовой турбины, концепции технического обслуживания и ремонта.

Строительство цеха заняло около года. В перспективе планируется расширить спектр компонентов для восстановления.

В настоящее время предприятие осуществляет сервис оборудования Верхнетагильской, Пермской, Киришской, Няганской, Яйвинской, Серовской, Череповецкой, Уренгойской и Невинномысской ГРЭС, Южной ТЭЦ, Затонской ТЭЦ, ТЭЦ-16 и ТЭЦ-20 «Мосэнерго» и других теплоэлектростанций на территории Российской Федерации и стран СНГ.

ООО «Сименс Технологии газовых турбин» - совместное предприятие «Сименс АГ» (65%) и ОАО «Силовые машины» (35%), основанное в декабре 2011 года. Сфера деятельности — производство и обслуживание газовых турбин мощностью выше 60 МВт для рынка России и СНГ.

 https://w3.siemens.ru/pre...e/news_archive/47036.html 

 http://lenobl.ru/news25611.html 

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http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?sec=1679&id=936519

Ленинградская область, Силовые машины, Сименс
  • Великоросс Великоросс
    24.05.1817:04:05

    •  © Фото из открытых источников

    Отредактировано: Великоросс~17:05 24.05.18
    #1039027
    • Human RS Human RS
      24.05.1821:04:25

      Пока фото не густо.

      •  © lenobl.ru

      •  © lenobl.ru

      •  © lenobl.ru

      #1039106
  • Василий Сидоров Василий Сидоров
    24.05.1819:45:31

    А как же санкции и отказ от сотрудничества с Россией?

    #1039083
    • dima ivanov dima ivanov
      24.05.1820:51:22

      ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ !!1 бабло побеждает

      #1039102
    • Human RS Human RS
      24.05.1821:01:11

      Сименс работает в нашей стране больше 100 лет. И нам и им от этого сплошная выгода, никуда они не денутся, и этот очередной новый завод тому подтверждение.

      #1039105
    • Нет аватара Ил-2
      24.05.1821:05:35

      Так они наших специалистов хотят трудностями производства измучить)))

      #1039107
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