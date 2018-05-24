Модернизированные линии переработки молока запущены в Калининградской области и Краснодарском крае

Под Калининградом модернизировали линию по производству сыров

«Переславский сыродельный завод» модернизировал свою линию производства сыров. На предприятии внедрили технологию производства полутвердых сыров и увеличили мощность варочного котла. А ещё наладили контакт с местными переработчиками сырья.

Под Калининградом начинают выпуск сыров российского производства. Массу, из которой готовят продукт, везут сюда с востока области. Делают её в Славске из местного молока.

Это так называемое сырное зерно. Раньше его приходилось завозить в Янтарный край из-за границы. Теперь же есть возможность производить в регионе. Варить здесь будут различные сорта сыра.

Дмитрий Косенко, главный инженер ООО «Переславский сыродельный завод»:

— Целая линейка будет продуктов. Само собой, «Моцарелла» в любом случае. Её мы будем выпускать в разных видах. И соответственно порядка десяти видов, и Гауда, и Российский, и так далее.

При этом, из местной сырной массы, уверены специалисты, возможно получить продукт, качество которого будет ничуть не хуже импортного.

Светлана Грода, технолог ООО «Переславский сыродельный завод»:

— Наш продукт не стыдно показать на рынке. Мы всегда следим за качеством исходного сырья, за качеством готовой продукции, контролируем все показатели.

Продукция «Переславского сыродельного завода» известна не только на внутреннем рынке, но и за пределами Калининградской области. Предприятие работает с 2013 года. Начинали именно с Моцареллы. Сыр, выпущенный здесь, пользуется спросом у столичных потребителей, а также в других регионах, например, на Урале и в Сибири.

Главная цель этой закладки подтвердить возможность производства из местного сырья. Тестовая варка завершилась успешно. Продукцию «Переславского сыродельного завода» можно найти на прилавках, как в крупных супермаркетах, так и в небольших павильонах.

Лабинск возрождает производство творога и сливочного масла

Молочный комбинат «Лабинский» в Краснодарском крае, принадлежающий АО «Данон Россия», восстановил работоспособность линий, которые были законсервированы на протяжении полутора лет и менее, чем за месяц вышел на производственные мощности — 60%. Продукция производится под брендом «Простоквашино» и отправляется на реализацию в южные регионы страны и европейскую часть России.

Производство творога и сливочного масла на Лабинском комбинате было приостановлено в 2016 году из-за снижения покупательской способности и сокращения заказов на выпуск данной продукции. Однако через год стало ясно, что в 2018 г. объемы потребления увеличатся и действующих мощностей может не хватить.

Всего 4 месяца понадобилось коллективу предприятия на расконсервацию линий, ремонт и настройку оборудования, улучшение бизнес-процессов. В рамках проекта модернизировали склад готовой продукции, установили камеру заморозки масла.

Общая стоимость проекта составила 15 млн. рублей. В начале апреля начался промышленный выпуск творога Оbram, жирностью 2%, 5% и 9%, а в конце месяца — производство масла «Простоквашино» — 72,5%.

На сегодняшний день производство творога составляет 40-45 тонн в неделю, сливочного масла — 30-40 тонн при максимальной возможности линий — 70 тонн в неделю. При увеличении заказов, молочный комбинат сможет выйти на 100% производительность, сейчас этот показатель — в среднем 60%. География поставок — южные регионы страны и европейская территория России

http://www.milkbranch.ru/...s/company/view/14464.html