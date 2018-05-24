Объекты электросетевого хозяйства Крыма готовы к началу работы Симферопольской и Севастопольской ТЭС

Предусмотренные проектами мероприятия для выдачи мощности первых энергоблоков тепловых станций выполнены в полном объёме.

Ведётся оформление документов на постоянный ввод в эксплуатацию объектов первого этапа

Для выдачи мощности первых блоков строящихся тепловых станций, ГУП РК «Крымэнерго» реконструировало свои энергообъекты и построило ряд новых.

Так, построены заходы на ПГУ-ТЭС с образованием воздушных линий электропередачи ВЛ 330 кВ ПС «Симферопольская — Симферопольская ПГУ-ТЭС и Симферопольская ПГУ-ТЭС — ПС «Джанкой», ПС «Симферопольская» — Севастопольская ПГУ-ТЭС, Севастопольская ПГУ-ТЭС — ПС «Севастополь», а также реконструирован существующий участок ВЛ 330 кВ ПС «Симферопольская» — ПС «Джанкой».

Суммарно при строительстве заходов ГУП РК «Крымэнерго» смонтировало около 80 км сталеалюминиевого провода (по два провода в фазе), почти 17 км грозотроса со встроенными оптическими волокнами для грозозащиты и организации каналов связи. Установлена 41 новая металлическая опора (20 одноцепных и 21 двухцепная) высотой 40 и 45 метров, весом 24,8 и 32,5 тонн соответственно. Объем земляных работ, потребовавшихся для установки фундаментов новых опор, составил около 48 тысяч кубических метров грунта (в том числе скальных пород).