Добавить статью
Энергетика и ТЭК

Объекты электросетевого хозяйства Крыма готовы к началу работы Симферопольской и Севастопольской ТЭС

  •  © gup-krymenergo.crimea.ru

Предусмотренные проектами мероприятия для выдачи мощности первых энергоблоков тепловых станций выполнены в полном объёме.

Ведётся оформление документов на постоянный ввод в эксплуатацию объектов первого этапа

Для выдачи мощности первых блоков строящихся тепловых станций, ГУП РК «Крымэнерго» реконструировало свои энергообъекты и построило ряд новых.

Так, построены заходы на ПГУ-ТЭС с образованием воздушных линий электропередачи ВЛ 330 кВ ПС «Симферопольская — Симферопольская ПГУ-ТЭС и Симферопольская ПГУ-ТЭС — ПС «Джанкой», ПС «Симферопольская» — Севастопольская ПГУ-ТЭС, Севастопольская ПГУ-ТЭС — ПС «Севастополь», а также реконструирован существующий участок ВЛ 330 кВ ПС «Симферопольская» — ПС «Джанкой».

Суммарно при строительстве заходов ГУП РК «Крымэнерго» смонтировало около 80 км сталеалюминиевого провода (по два провода в фазе), почти 17 км грозотроса со встроенными оптическими волокнами для грозозащиты и организации каналов связи. Установлена 41 новая металлическая опора (20 одноцепных и 21 двухцепная) высотой 40 и 45 метров, весом 24,8 и 32,5 тонн соответственно. Объем земляных работ, потребовавшихся для установки фундаментов новых опор, составил около 48 тысяч кубических метров грунта (в том числе скальных пород).

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://gup-krymenergo.crimea.ru/about/news/1014-dlya-vydachi-moshchnosti-pervykh-blokov-simferopolskoj-i-sevastopolskoj-pgu-tes-gup-rk-krymenergo-smontirovalo-okolo-80-km-vysokovoltnogo-provoda-i-ustanovilo-41-metallicheskuyu-oporu

Балаклавская ТЭС, Таврическая ТЭС, Крым
  • Александр Скориков
    25.05.1800:02:12

    Так когда станции будут введены в строй?

    #1039173
    • Нет аватара Clausson
      25.05.1800:55:50

      Станции, по сообщениям КрымЭнерго, готовы к пуску. Но еще не готова инфраструктура — тут речь как раз о ней. Вернее только об электросетях. Есть еще газовые сети, которые тоже подкачали со сроками. Вот как «Черноморнефтегаз» отчитается о завершении проекта можно будет нажимать большую красную кнопку.

      Кстати, гендиректор «Черноморнефтегаз» ушел в отставку еще в конце марта…

      Вот как-то так.

      Отредактировано: Clausson~01:03 25.05.18
      #1039182
      • Нет аватара alex_uns
        25.05.1803:02:26

        То есть пока ждем ввода в эксплуатацию запитывающих Электростанции газопроводов?

        Это наверное самое серьезное здесь?

        #1039217
    • Human RS Human RS
      25.05.1801:05:42

      В конце июня или начале июля. Плюс должны и первую очередь Сакской ТЭЦ запустить.

      Отредактировано: Human RS~01:06 25.05.18
      #1039184
  • Вовочка вованов Вовочка вованов
    25.05.1806:00:13

    Не ждите этих газовиков местных, запускайте на солярке

    #1039232
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,