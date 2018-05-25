Роскосмос: Для реализации проекта OneWeb изготовлено шесть РН «Союз-2»

РКЦ «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») в рамках реализации контракта по запуску космических аппаратов мобильной спутниковой связи OneWeb изготовил шесть ракет-носителей (РН) «Союз-2». На космодром Байконур и в Гвианский космический центр (ГКЦ) уже отправлено три ракеты космического назначения, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Протокол на 21 запуск РН «Союз-2» был подписан летом 2015 года во Франции. Подписание контрактов по обеспечению условий протокола началось в 2016 году. Пуски запланированы с трех космодромов: Байконур, Восточный, ГКЦ. «Целевая нагрузка — малые КА до 150 кг с фазированной излучающей решеткой Кu-диапазона. Контракт предусматривает выведение 672 КА базовой спутниковой группировки на целевую околополярную орбиту высотой 1200 км в составе комплексной головной части массой до 5,5 тонн на один запуск. КА для демонстрационного запуска, намеченного на конец 2018 года, будут изготовлены головным предприятием корпорации Airbus Defence and Space в Тулузе, а остальные — СП OneWeb и Airbus Defence and Space», — отметили в госкорпорации.