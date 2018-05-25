Канатная дорога в Лужники запущена в тестовом режиме
Канатная дорога от Воробьёвых гор до спорткомплекса «Лужники» в Москве работает в тестовом режиме, сообщает издание «Дни.ру».
На объекте завершены все капитальные работы по строительству конструкций и станций.
Завершаются пуск и наладка оборудования, а также монтаж инженерных систем
Для полноценного пассажирского движения канатную дорогу запустят после чемпионата мира по футболу в России.
Как отметил чиновник, в соответствии с технологическим планом объект должны ввести в эксплуатацию до конца года. Работы по монтажу идут с опережением графика.
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