Канатная дорога в Лужники запущена в тестовом режиме



Стала известна дата открытия канатной дороги до «Лужников»

© nsn.fm

Канатная дорога от Воробьёвых гор до спорткомплекса «Лужники» в Москве работает в тестовом режиме, сообщает издание «Дни.ру».

На объекте завершены все капитальные работы по строительству конструкций и станций.

Завершаются пуск и наладка оборудования, а также монтаж инженерных систем

Для полноценного пассажирского движения канатную дорогу запустят после чемпионата мира по футболу в России.

Как отметил чиновник, в соответствии с технологическим планом объект должны ввести в эксплуатацию до конца года. Работы по монтажу идут с опережением графика.