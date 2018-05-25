Добавить статью
Транспорт и логистика

Канатная дорога в Лужники запущена в тестовом режиме

  • Стала известна дата открытия канатной дороги до «Лужников»
  • Стала известна дата открытия канатной дороги до «Лужников»
  •  © nsn.fm

Канатная дорога от Воробьёвых гор до спорткомплекса «Лужники» в Москве работает в тестовом режиме, сообщает издание «Дни.ру».

На объекте завершены все капитальные работы по строительству конструкций и станций.

Завершаются пуск и наладка оборудования, а также монтаж инженерных систем

Для полноценного пассажирского движения канатную дорогу запустят после чемпионата мира по футболу в России.

Как отметил чиновник, в соответствии с технологическим планом объект должны ввести в эксплуатацию до конца года. Работы по монтажу идут с опережением графика.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://russian.rt.com/russia/news/516396-luzhniki-moskva-stroitelstvo

Канатная дорога, Лужники, Москва, ЧМ-2018, транспорт
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,