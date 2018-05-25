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Авиация

Два самолета Ан-148 пополнили авиапарк Южного военного округа

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Два новых пассажирских самолета Ан-148 поступили в одну из частей военно-транспортной авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Самолеты будут применяться для перевозки оперативных и рабочих групп командования округа в зоне ответственности ЮВО во время проведения различных учений и тренировок, а также групп личного состава уже в июне, с начала наступающего летнего периода обучения.

Поступившие турбовинтовые ближнемагистральные Ан-148 способны совершать перелеты на расстояния до 4,4 тыс. км и вмещают по 75 пассажирских кресел. Производителем самолетов данного типа является ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».

Ан-148 — ближнемагистральный пассажирский самолет, рассчитанный на перевозку от 68 до 85 пассажиров. В зависимости от модификации Ан-148-100 может без промежуточных посадок совершать полеты дальностью от двух до 5 тыс. км с крейсерской скоростью 800-870 км/час.

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Авиация, Ан-148, Министерство обороны, ЮВО
  • Владимир Киреев Владимир Киреев
    25.05.1814:13:16

    Турбовинтовые?   

    #1039344
    • Нет аватара NeoGeography
      25.05.1814:27:10

      Новых Ан-148 давно уже не строили ни в России, ни на Украине. Откуда они взялись?

      #1039352
      • Нет аватара Ил-2
        25.05.1814:39:03

        Ну пока получили, пока оформили…

        #1039358
      • Нет аватара Юрген
        25.05.1814:43:52

        В прошлом году 1 самолет построили, в этом году еще один.

        #1039359
  • visitor331111 . visitor331111 .
    25.05.1818:17:15

    Как уже правильно заметили,эти самолеты оснащаются двумя двухконтурными турбореактивными двигателями Д-436-148 ,а не турбовинтовыми…

    #1039438
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