На Антипинском НПЗ в Тюменской области получили первую пробную партию бензина стандарта Евро 5

Антипинский НПЗ, основное производственное предприятие Группы компаний «Новый Поток» (New Stream Group), в режиме комплексного испытания оборудования получил пробную партию бензина на комплексной установке по производству высокооктанового бензина (КУПВБ).

Получение пробной партии товарного бензина стало возможным после запуска двух из трех секций КУПВБ — гидроочистки и платформинга. В настоящее время в рамках завершения пусконаладочных работ проводится подготовка к пуску последней секции на установке по производству высокооктанового автомобильного топлива — блока изомеризации.

Завершение испытаний КУПВБ запланировано на май-июнь 2018 года. По итогам запуска в промышленную эксплуатацию установки мощность производства составит до 600 тысяч тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95 стандарта Евро-5 в год.