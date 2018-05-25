В Санкт-Петербурге представили Финляндский вокзал и поезд «Аллегро» после модернизации

25 мая в Санкт-Петербурге состоялось представление Финляндского вокзала после модернизации, а также скоростного поезда «Аллегро», проходящего первую крупную модернизацию с момента запуска.

На Финляндском вокзале были проведены работы по реставрации фасада, замене инженерных систем, также была изменена организация пространства залов ожидания для пассажиров. Модернизация системы видеонаблюдения позволила расширить площади просматриваемых зон (количество камер видеонаблюдения увеличилось в трое, добавились камеры как внутри помещения вокзала, так и на уличной территории). Также на вокзале усовершенствована система информирования пассажиров, установлены новые электронные табло и навигационные указатели. Особое внимание при модернизации было уделено доступности инфраструктуры для маломобильных групп населения: вокзал оснащен специальными пандусами, тактильной и направляющей плиткой, пониженными кассовыми окнами и мнемосхемами, оборудованы специализированные санитарные комнаты и комнаты отдыха для маломобильных пассажиров и т. д.

В зоне обслуживания пассажиров «Аллегро» организован дополнительный зал ожидания с количеством посадочных мест на 200 пассажиров, открыто новое кафе и организована более удобная для пассажиров система досмотра перед посадкой в поезд.

Для повышения качества обслуживания пассажиров в поезде на площадке техобслуживания компании VR-Group (железные дороги Финляндии) проводятся масштабные работы по специальному дизайн-проекту. Осуществляется рестайлинг экстерьера и интерьера поезда «Аллегро», меняется напольное покрытие в вагонах, проводится замена кресел и т. д. Купе-переговорную поезда «Аллегро» оборудовали поворачивающимися креслами, мониторами с возможностью USB-подключения, а также кнопками вызова персонала. Также проведена модернизация вагона-ресторана, в том числе кресла заменили на комфортные диваны, работают информационные мониторы.

С начала этого года поездами «Аллегро» воспользовались более 155 тыс. пассажиров, а с момента запуска поезда — почти 3 млн пассажиров.