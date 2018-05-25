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Транспорт и логистика

В Санкт-Петербурге представили Финляндский вокзал и поезд «Аллегро» после модернизации

  •  © ozd.rzd.ru

25 мая в Санкт-Петербурге состоялось представление Финляндского вокзала после модернизации, а также скоростного поезда «Аллегро», проходящего первую крупную модернизацию с момента запуска.

На Финляндском вокзале были проведены работы по реставрации фасада, замене инженерных систем, также была изменена организация пространства залов ожидания для пассажиров. Модернизация системы видеонаблюдения позволила расширить площади просматриваемых зон (количество камер видеонаблюдения увеличилось в трое, добавились камеры как внутри помещения вокзала, так и на уличной территории). Также на вокзале усовершенствована система информирования пассажиров, установлены новые электронные табло и навигационные указатели. Особое внимание при модернизации было уделено доступности инфраструктуры для маломобильных групп населения: вокзал оснащен специальными пандусами, тактильной и направляющей плиткой, пониженными кассовыми окнами и мнемосхемами, оборудованы специализированные санитарные комнаты и комнаты отдыха для маломобильных пассажиров и т. д.

В зоне обслуживания пассажиров «Аллегро» организован дополнительный зал ожидания с количеством посадочных мест на 200 пассажиров, открыто новое кафе и организована более удобная для пассажиров система досмотра перед посадкой в поезд.

Для повышения качества обслуживания пассажиров в поезде на площадке техобслуживания компании VR-Group (железные дороги Финляндии) проводятся масштабные работы по специальному дизайн-проекту. Осуществляется рестайлинг экстерьера и интерьера поезда «Аллегро», меняется напольное покрытие в вагонах, проводится замена кресел и т. д. Купе-переговорную поезда «Аллегро» оборудовали поворачивающимися креслами, мониторами с возможностью USB-подключения, а также кнопками вызова персонала. Также проведена модернизация вагона-ресторана, в том числе кресла заменили на комфортные диваны, работают информационные мониторы.

С начала этого года поездами «Аллегро» воспользовались более 155 тыс. пассажиров, а с момента запуска поезда — почти 3 млн пассажиров.

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http://ozd.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=2&layer_id=4069&refererLayerId=3941&refererPageId=704&id=154403

Санкт-Петербург, РЖД, вокзалы России
  • Нет аватара Инженер2015
    26.05.1800:00:01

    на площадке техобслуживания компании VR-Group (железные дороги Финляндии)

    то есть поезд модернизируется не российским предприятием за рубежом?

    #1039520
    • Нет аватара stasik
      26.05.1812:46:47

      Так и сам поезд целиком зарубежный.

      #1039595
      • megajob megajob
        26.05.1812:49:09

        И сдеан «для Людей» а для скотов

        •  © porosenka.net

        стомость поездки Человека в таком поезде до Фиников (это вот тут рядом) 1000 рублей!       

        ПыСЫ: для тех кто тугодум — у меня на фото НЕ «алегро"а — стандартный российский плацкарт «для не богатых» кого за людей не считают.

        Отредактировано: megajob~13:11 26.05.18
        #1039596
        • Нет аватара Инженер2015
          26.05.1812:57:44

          И сдеан «для Людей» а для скотов

          это вы итальянскому производителю этих поездов скажите

          #1039601
        • user78 user78
          26.05.1813:07:39

          megajob,

          И сдеан «для Людей» а для скотов

          На вашем фото обычный плацкартный вагон. К скоростному поезду «Аллегро» это фото не имеет никакого отношения.

          Вот как выглядит вагон «Аллегро» внутри:

          •  © i746.photobucket.com

          •  © i746.photobucket.com

          •  © poezd-allegro-train.ru

          •  © poezd-allegro-train.ru

          стомость поездки Человека в таком поезде до Фиников (это вот тут рядом) 1000 рублей!

          Глянул на июнь, утренний «Аллегро» стоит 2812 рублей за эконом класс и 5473 рублей бизнес класс. Время в пути 3 часа 27 минут.

          Для сравнения, скорый поезд Санкт-Петербург-Хельсинки «Лев Толстой» купе — от 5063 рублей, время в пути 7 часов 29 минут.

          «Сапсан» Санкт-Петербург-Москва от 4005 рублей за эконом класс и от 5453 рублей за бизнес класс. Время в пути 4 часа.

          То есть цены на «Аллегро» вполне нормальные, тем более с учетом комфорта и скорости.

          Отредактировано: user78~13:14 26.05.18
          #1039610
          • megajob megajob
            26.05.1813:10:38

            На «моем фото» — не поезд для Людей с доходом что бы за 10. тысяч от Питера до финки ехать, а то что в России «для остальных пускают» и это я еще плацкарт показал, наши «сидячие» — еще страшнее.

            #1039612
            • Великоросс Великоросс
              26.05.1813:27:01

              и это я еще плацкарт показал, наши «сидячие» — еще страшнее.

              А что там страшного ты показал? Дырявые носки какого-то гастарбайтера непонятно в каком государстве и регионе?

              #1039617
            • user78 user78
              26.05.1813:30:09

              megajob,

              На «моем фото» — не поезд для Людей с доходом что бы за 10. тысяч от Питера до финки ехать, а то что в России «для остальных пускают» и это я еще плацкарт показал, наши «сидячие» — еще страшнее.

              вы почему-то постоянно лжете на этом сайте и поливаете Россию грязью. За время моего отсутствия ничего не поменялось, всё так же врете, даже когда вас ловят за руку.

              Во-первых, цены на «Аллегро» не «за 10 тысяч», а от 2812 рублей.

              Средняя зарплата в России в марте 2018 составила 41650 рублей.

              Средняя зарплата в Санкт-Петербурге в декабре 2017 составила 72342 рубля:

               https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/97_435789 

              То есть цены на «Аллегро» вполне по карману россиянам, пустыми эти скоростные поезда не ходят.

              а то что в России «для остальных пускают» и это я еще плацкарт показал

              В РЖД хотели отменить плацкартные вагоны и оставить только купейные. Но народ возражал, потому что цены на плацкарты дешевле чем на купе, да и не все любят ездить в закрытом помещении с неизвестными соседями (например молодым девушкам, путешествующим в одиночку лучше ехать в октрытом плацкарте, а не с 3 неизвестными мужиками в закрытом купе).

              И фото вы подобрали специально с рваными носками, намекая что большинство россиян не следят за своей одеждой. Хотя фото вообще неизвестно где и в каком году сделано, может даже на Украине. Некрасиво.

              Вот современные российские плацкартные вагоны производства ТВЗ, вполне приличные:

              •  © primamedia.gcdn.co

              •  © primamedia.gcdn.co

              •  © primamedia.gcdn.co

              •  © primamedia.gcdn.co

              •  © primamedia.gcdn.co

              •  © primamedia.gcdn.co

              •  © primamedia.gcdn.co

              •  © primamedia.gcdn.co

              •  © primamedia.gcdn.co

              •  © primamedia.gcdn.co

              •  © primamedia.gcdn.co

              Всё чисто, аккуратно, с вниманием к людям. Есть розетки для гаджетов, видеокамеры, кондиционеры.

              наши «сидячие» — еще страшнее.

              очередная ложь.

              Например, Ласточка производства «Уральских локомотивов» по маршруту Санкт-Петербург — Петрозаводск (фоторепортаж есть на СУН):

              •  © Фото из открытых источников

              •  © Фото из открытых источников

              •  © Фото из открытых источников

              •  © Фото из открытых источников

              •  © Фото из открытых источников

              А вот новый сидячий двухэтажный поезд Москва-Воронеж, производство ТВЗ:

              •  © ic.pics.livejournal.com

              •  © ic.pics.livejournal.com

              •  © ic.pics.livejournal.com

              •  © ic.pics.livejournal.com

              •  © ic.pics.livejournal.com

              •  © ic.pics.livejournal.com

              •  © ic.pics.livejournal.com

              •  © ic.pics.livejournal.com

              •  © ic.pics.livejournal.com

              •  © ic.pics.livejournal.com

              Отредактировано: user78~13:36 26.05.18
              #1039619
        • Andzej O'KamRupi
          26.05.1814:44:27

          Ты походу сьпятницы вечера еще не протрезвел.

          #1039638
      • Нет аватара Инженер2015
        26.05.1812:55:15

        что мешает сделать ремонт на российском предприятии?

        на пример тверской вагоностроительный завод, выпускает прекрасные поезда втом числе двухэтажные,

        он с таким ремонтом легко бы справился…

        #1039599
        • Нет аватара stasik
          26.05.1813:02:11

          А зачем? Гораздо логичнее производить техобслуживание поезда там, где есть компетенции, а финляндия эксплуатирует эти поезда достаточно давно.

          #1039606
          • Нет аватара Инженер2015
            26.05.1813:05:13

            зачем?

            1. дешевле

            2. загрузить свои заводы

            3. отработать технологии ремонта своих же поездов. с точки зрения экономической безопасности это необходимо в сотрудничестве с западным переменчивым миром

            Отредактировано: Инженер2015~13:07 26.05.18
            #1039609
            • Нет аватара stasik
              26.05.1813:12:32

              Какие там технологии, кресла поменять? Не смешите   

              #1039614
  • snowspb snowspb
    26.05.1813:01:52

    Mиниджо, не чеши, в Алегро таких мест нет, это поезда похоже с Украины, только там такой свинарник, довелось один раз попутно ехать до Питера поездом с Нэнки, вот это было это самое, так что не врите.

    #1039605
    • Нет аватара Dance
      26.05.1814:26:03

      Поддержу! И добавлю что на наших просторах на купе можно разориться большинству населения. С нашими то сотнями километров на сидячих местах попой далеко не уедешь. А плацкарты у нас вполне себе приличные. Туалеты слава богу в хорошем состоянии уже давно. Так что не нужно свою кальку с Нэньки на Россию переводить. На Украине да, полная ж.

      Отредактировано: Dance~14:26 26.05.18
      #1039637
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