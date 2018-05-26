«Швабе» представил новые прицелы для охоты на выставке в Уфе

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех продемонстрировал различные модификации прицельной техники на специализированной выставке «Охота. Рыбалка. Активный отдых». Мероприятие проходило в столице Башкортостана на территории ВДНХ-ЭКСПО УФА.

На выставке «Охота. Рыбалка. Активный отдых — 2018″ один из ведущих производителей прицельной техники в составе „Швабе“ — Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ) показал более 40 изделий. На стенде были представлены оптические прицелы постоянной и переменной кратности, в том числе новинки, кронштейны для их установки, а также лупы разного назначения.

» На выставке в Уфе мы продемонстрировали широкую линейку оптических прицелов постоянной и переменной кратности, которые позволяют вести наблюдение и прицеливание с высокой степенью точности", — рассказал генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов.

Участники мероприятия проявили повышенный интерес к новым изделиям в линейке оптических прицелов Pilad — Р4×32LGG, PV1-7×25ML и PV2-14×42LF. В частности, Р4×32LGG является газонаполненным и обладает надежной защитой внутренней поверхности линз от запотевания при резком перепаде температур. PV1-7×25ML отличает плавное изменение кратности, а PV2-14×42LF — увеличенный объектив с высокой светосилой.