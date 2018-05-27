Новости топливно-энергетического комплекса

«Янтарьэнерго» ввело в работу ситуационно-аналитический центр ЧМ-2018

С 1 июня и до окончания Чемпионата мира по футболу центр будет работать в круглосуточном режиме. Основное предназначение САЦ ЧМ — обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения объектов мирового первенства по футболу в Калининградской области.

Из САЦ ЧМ специалисты «Янтарьэнерго» осуществляют мониторинг состояния сетевых объектов, обеспечивающих электроснабжение спортивных площадок мирового первенства, инфраструктурных объектов, больниц, гостиниц. Центр дает возможность управлять действиями персонала во время возможных технологических нарушений, взаимодействовать с другими ведомствами и организациями, задействованными в проведении мундиаля.

В распоряжение специалистов МРСК Северо-Запада (входит в ГК ПАО «Россети») поступили 26 беспилотных летательных аппаратов — квадрокоптеров (БПЛА)





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По словам энергетиков, такое оборудование не просто расширяет возможности эксплуатационного персонала, а является частью нового подхода к обслуживанию и ремонтам в электросетевом комплексе. Минувшей зимой энергетики сразу в нескольких регионах ответственности стали использовать беспилотники по ряду направлений работы. С помощью беспилотников были сделаны облеты воздушных линий 35‑110 кВ для определения объемов расчистки и расширения просек, оперативный поиск мест повреждения в ходе восстановительных работ в Республике Карелия, в Псковской и Мурманской областях. Аэросканирование линий в Мурманской области и Республике Коми и контроль строительства подстанций и ЛЭП для инфраструктуры строящейся трассы Москва — Санкт-Петербург также подтвердили эффективность применения различных типов БПЛА. Квадрокоптеры из новой партии способны вести высококачественную фото- и видеосъемку, находясь в полете до 30 мин. на удалении до 5 км от оператора.

В производственных отделениях МРСК Северо-Запада они будут использоваться, в первую очередь, для аварийно-восстановительных работ, когда после массовых аварийных отключений электросетевых объектов в результате неблагоприятных метеорологических явлений (ураган, шквалистый ветер, снегопад, гроза, «ледяной дождь» и т. д. ) необходимо в сжатые сроки организовать внеочередные осмотры большого количества протяженных линий. Как правило, такие осмотры требуют больших временных и трудовых затрат, когда нужно определить места падения деревьев и веток на провода, сильных провисов провода и грозотроса, наклоненных и поврежденных опор, найти угрожающие падением на провода деревья, оценить размер ущерба и объемы повреждений, определить пути подъезда и ориентировочное время восстановления. Добавим, что значительная часть ВЛ в зоне ответственности МРСК Северо-Запада проходит в труднодоступной местности, что требует применения специальной техники и увеличивает время осмотров.

Мирная эволюция: цифровые подстанции — новый шаг в энергетике





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В сфере энергетики в России происходят глобальные изменения, связанные с цифровизацией. Цифровые подстанции — новый подход, соединяющий решения в области электротехники и digital-сферы, который выводит решение задач эффективного управления энергетическими объектами на новый уровень. Использование цифровых технологий позволяет автоматизировать мониторинг и управление оборудования, значительно сокращая время и средства на реализацию этих задач.

Активную работу по развитию технологий цифровых подстанций ведет Группа СВЭЛ — один из ведущих производителей решений в сфере энергетики. Партнером СВЭЛ в этом вопросе является Инженерная компания «Прософт-Системы» — крупный российский производитель оборудования и ПО для промышленной автоматизации. «При реализации проектов мы работаем командно, при этом специалисты каждой из компаний отвечают за ту область работ, в которой являются профессионалами. Так, при строительстве подстанций СВЭЛ наша компания выступает генподрядчиком, поставляет оборудование „под ключ“, производит силовое оборудование, проводит доставку, монтажные и пусконаладочные работы, а также услуги по обслуживанию введенного в эксплуатацию оборудования на объекте.

Компания „Прософт-Системы“, в свою очередь, берет на себя проектирование и производство оборудования для систем автоматизации, производит наладку и доработку оборудования и ПО под требования заказчика. Совместная работа Группы СВЭЛ и компании „Прософт-Системы“ позволяет осуществить оптимальный выбор оборудования и обеспечить работоспособность.

Все решения разрабатываются в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61850», — рассказывает руководитель направления по развитию продуктов для подстанций Группы СВЭЛ Татьяна Дерендяева. Основные элементы цифровой подстанции СВЭЛ включают в себя следующие компоненты:

• силовое оборудование: выключатели, разъединители, силовой трансформатор, трансформаторы тока и напряжения;

• преобразователи аналоговых величин в цифровые;

• система автоматизации: контроллеры, серверное и коммуникационное оборудование, SCADA, система единого времени.

По желанию клиентов специалисты СВЭЛ и компании «Прософт-Системы» разрабатывают индивидуальные решения для вновь строящихся объектов, а также осуществляется интеграция новых цифровых систем в уже существующую структуру.

Цифровые решения для подстанций — реальность, востребованная в любых отраслях, где необходим дистанционный мониторинг или управление подстанций.

Парк беспилотных летательных аппаратов «Самотлорнефтегаза» пополнился новой моделью

Новинки беспилотной летательной техники будет использовать АО «Самотлорнефтегаз», дочернее предприятие компании «Роснефть». По итогам опытно-промышленных испытаний парк БПЛА предприятия пополнился новой моделью отечественного производства.

«Благодаря особой конструкции, беспилотный летательный аппарат может использоваться в неблагоприятных погодных условиях — при ветре до 20 метров в секунду и температуре воздуха от -40 до +50 градусов Цельсия», — говорит начальник управления эксплуатации трубопроводов АО «Самотлорнефтегаз» Валерий Сорокин.

Кроме того для БПЛА не требуется специально оборудованная взлётно-посадочная полоса. Он может взлетать с ограниченных площадок, что расширяет территорию его применения.

Как сообщили специалисты предприятия, в настоящее время для беспилотных летательных аппаратов разработано около 30 маршрутов, которые соответствуют трассам трубопроводов. Движутся воздушные судна по заданному курсу, выполняя до 5 полётов в сутки. Время пребывания в воздухе достигает 4 часов, а радиус действия с передачей данных в режиме реального времени составляет до 50 км.

Сегодня парк БПЛА «Самотлорнефтегаза» насчитывает десять летательных аппаратов самолетного типа, работа которых постоянно совершенствуется. В прошлом году на предприятии модернизировали программу обработки данных. Теперь фото и видео с беспилотников можно не только смотреть в онлайн режиме, но и автоматически создавать архивы полученных данных для более полного анализа.

Пост был сделан с содействием блогеров Лес и Human RS!