Суперкомпьютер состит из двух кластеров «Заяц» и «Волк», рассказал директор по разработке платформы Ozon Андрей Чупейкин. Мощность суперкомпьютера — 20 петафлопс.

В России его превосходит только «Червоненкис» «Яндекса» мощностью 21,5 петафлопса.

Система создавалась в качестве инструмента для масштабной работы с алгоритмами машинного обучения. По словам представителей компании, речь идет о реальной инфраструктуре, которая обеспечивает выполнение сложных расчетов, недоступных стандартным серверным решениям.

Основная задача суперкомпьютера — обучение и запуск моделей искусственного интеллекта. Они применяются для улучшения поиска товаров, формирования персональных рекомендаций, оптимизации рекламных алгоритмов, автоматического перевода карточек и обработки контента. Высокая вычислительная мощность позволяет быстрее обучать нейросети и оперативно внедрять обновленные модели в рабочие процессы маркетплейса.

В компании подчеркивают, что ускорение расчетов напрямую влияет на пользовательский опыт. Более точный поиск и релевантные рекомендации повышают вероятность покупки, а улучшенные рекламные механики увеличивают эффективность продвижения для продавцов. Кроме того, автоматический перевод и анализ контента расширяют ассортимент и упрощают работу с международными поставщиками.