«Автомеханический завод» смонтировал и отгрузил 1-ю партию автогидроподъёмников для ПАО «Роснефть»
ООО «Автомеханический завод» (г.Нижний Новгород) успешно смонтировал и отгрузил первую партию автогидроподъёмников для компании — лидера российской нефтяной отрасли ПАО «Роснефть».
Автогидроподъёмники комбинированного типа будут эксплуатироваться в условиях крайнего севера. Благодаря своим техническим характеристикам, изделия облегчат работу в ограниченном пространстве, на значительной высоте и в труднодоступных местах при максимальном удобстве и простоте в управлении.
Основные характеристики:
Шасси: Камаз — 43501
Рабочая высота обслуживания: 23,5 м.
Максимальный горизонтальный вылет: 10 м.
Модель АГП: Palfinger P240A.
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