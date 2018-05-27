«Автомеханический завод» смонтировал и отгрузил 1-ю партию автогидроподъёмников для ПАО «Роснефть»

ООО «Автомеханический завод» (г.Нижний Новгород) успешно смонтировал и отгрузил первую партию автогидроподъёмников для компании — лидера российской нефтяной отрасли ПАО «Роснефть».

Автогидроподъёмники комбинированного типа будут эксплуатироваться в условиях крайнего севера. Благодаря своим техническим характеристикам, изделия облегчат работу в ограниченном пространстве, на значительной высоте и в труднодоступных местах при максимальном удобстве и простоте в управлении.

Основные характеристики:

Шасси: Камаз — 43501

Рабочая высота обслуживания: 23,5 м.

Максимальный горизонтальный вылет: 10 м.

Модель АГП: Palfinger P240A.