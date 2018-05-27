Добавить статью
Производство

«Автомеханический завод» смонтировал и отгрузил 1-ю партию автогидроподъёмников для ПАО «Роснефть»

  •  © amznn.ru

ООО «Автомеханический завод» (г.Нижний Новгород) успешно смонтировал и отгрузил первую партию автогидроподъёмников для компании — лидера российской нефтяной отрасли ПАО «Роснефть».

Автогидроподъёмники комбинированного типа будут эксплуатироваться в условиях крайнего севера. Благодаря своим техническим характеристикам, изделия облегчат работу в ограниченном пространстве, на значительной высоте и в труднодоступных местах при максимальном удобстве и простоте в управлении.

Основные характеристики:

Шасси: Камаз — 43501

Рабочая высота обслуживания: 23,5 м.

Максимальный горизонтальный вылет: 10 м.

Модель АГП: Palfinger P240A.

  •  © amznn.ru
  •  © amznn.ru
  •  © amznn.ru
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.amznn.ru/avtogidropodyomniki-palfinger-dlya-pao-rosneft-ot-amz/

ООО Автомеханический завод, Роснефть, спецтехника
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,