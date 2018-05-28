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Агропром и пищевая промышленность

В Тамбовской области заложили фруктовый сад интенсивного типа

  •  © onlinetambov.ru

В селе Новгородовка Рассказовского района высадили около 25 000 саженцев яблони. Их высадили в саду интенсивного типа площадью 30 гектаров, закладку которого осуществил местный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства Юрий Ситников.

В 2019 году планируется заложить дополнительно еще 20 гектар сада, объемом более 16 000 саженцев.

  •  © onlinetambov.ru
  •  © onlinetambov.ru

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https://www.onlinetambov.ru/news/society/v-tambovskoy-oblasti-zalozhili-innovatsionnyy-sad-intensivnogo-tipa/

Тамбовская область, интенсивный сад, фруктовый сад
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