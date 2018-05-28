В Тамбовской области заложили фруктовый сад интенсивного типа

В селе Новгородовка Рассказовского района высадили около 25 000 саженцев яблони. Их высадили в саду интенсивного типа площадью 30 гектаров, закладку которого осуществил местный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства Юрий Ситников.

В 2019 году планируется заложить дополнительно еще 20 гектар сада, объемом более 16 000 саженцев.