Отчетное видео станкозавода «Саста» с выставки «Металлообработка 2018»

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Станкостроительный завод «Саста» принял участие в выставке «Металлообработка 2018», где для гостей мероприятия была представлена абсолютно новая модель многофункционального токарного обрабатывающего центра с ЧПУ и фрезерной функцией НТ500 (наибольший диаметр обрабатываемой детали Ø600 мм, длина обработки до 3000 мм).

Помимо этого, на стенде «Састы» был продемонстрирован тяжелый токарный обрабатывающий с ЧПУ и фрезерной функцией СА1250 (наибольший диаметр обрабатываемой детали Ø1265 мм, длина обработки до 5000 мм), а также трубонарезной станок . Сасовский литейный завод также представил свою продукцию — чугунные отливки для различных отраслей промешленности.