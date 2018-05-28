В рамках проведения очередных интернациональных военно-тактических страйкбольных игр «Война: Сутки на броне» предприятие «Швабе» провело на полигоне Алабино испытания нового вездехода СБХ-10.

Специалисты в полевых условиях протестировали обозначенную машину. Ее разработку осуществляло НПО «Орион». СБХ-10 обладает повышенной проходимостью. Скорость движения достигает 25 км/ч. При этом благодаря небольшой массе и габаритам техника отличается большой маневренностью. Удобно проводится перевозка вездехода. В связи с низким давлением на почву при движении СБХ-10 легко перемещается по различным типам грунта: будь это земля, песок, снег либо болото. По мере доработки новая машина получит тепловизор и SWIR-камеру, что позволит ориентироваться в тумане или дыму и определять расположение замаскированных объектов.

СБХ-10 является первым опытом «Швабе» в области создания транспортных средств гражданского назначения. Традиционно концерн специализируется на выпуске оптических приборов. Некоторые из них, недавно разработанные, были испытаны компанией на указанных играх. Тестирование прошли прицелы и тепловизионный монокуляр ПТ2, который дает возможность обнаружения человека на дальности до 800 м.