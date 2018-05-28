Строительство станции «Можайская» Большой кольцевой линии метро началось в Москве

Начался подготовительный этап работ по строительству станции метро «Можайская» Большой кольцевой линии метро. Специалисты завершили работы по ограждению строительной площадки.

Станция «Можайская» запроектирована с подземным переходом на станцию метро «Кунцевская» Филевской и Арбатско-Покровской линий. Она станет частью западного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Нижние Мнёвники» до станции «Можайская». Протяженность участка — 3,5 километра. Строительство планируется завершить в 2021 году.

Пассажиропоток на Большой кольцевой линии будет как минимум в два раза больше, чем сегодня на МЦК. Появятся поперечные связи между многими районами Москвы. По некоторым направлениям в два-три раза уменьшится время в пути.

Первый участок Большой кольцевой линии был открыт 26 февраля. На нем расположены пять станций — «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошёвская», «Шелепиха» и «Деловой центр». С них предусмотрена пересадка на четыре радиальные линии метро, а также две пересадки на Московское центральное кольцо.

Большая кольцевая может стать самой длинной кольцевой веткой метро в мире. После завершения строительства ее протяженность составит 69 километров. Таким образом, она обгонит вторую кольцевую линию пекинского метро, длина которой 57 километров.