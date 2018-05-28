В Австрии стартовали продажи LADA Vesta SW и SW Cross

Продажи универсалов LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross начались в Австрии. Об этом агентству «ТАСС» сообщил директор венского автосалона KTZ Рихард Лахнит.

Венский автодилер KTZ организовал специальную презентацию по случаю появления на автомобильном рынке новых моделей российского автопрома. Австрийским автолюбителям машины доступны в комплектациях Comfort и Luxe с двигателем 1,6 л, с механической или автоматизированной трансмиссиями. Все автомобили поставляются в Австрию из генерального дилерского центра в ФРГ и на них предоставляется гарантия на три года.

«LADA Vesta SW и SW Cross пришли к нам в мае, и теперь у нас начинается старт продаж. Автомобили поставляются в комплектациях Comfort и Luxe и отвечают экологическому стандарту „Евро-6“, — отметил Рихард Лахнит. — Мы также предоставляем услуги по сервисному обслуживанию автомобилей».

Цена LADA Vesta SW Cross в Австрии начинается от 14,9 тыс. евро. Полностью укомплектованный автомобиль в венском дилерском центре стоит 15,3 тыс. евро. При этом стоимость обычной LADA Vesta SW начинается от 12,8 тыс. евро, а седана LADA Vesta — от 11,8 тыс. евро. Первым обладателем Vesta SW в Австрии стал молодой сотрудник дилерского центра, который купил этот автомобиль, исходя из цены и качества машины.

«Мы надеемся добиться прорыва и занять свою нишу на автомобильном рынке Австрии с появлением новых моделей. Если раньше люди при слове LADA высказывали скепсис, то при виде автомобилей новой линейки автолюбители проявляют большой интерес к ним. В нашей стране серия LADA Vesta присутствует только второй год и уже завоевывает известность», — добавил директор дилерского центра.

Напомним, первые автомобили из серии LADA Vesta в кузове седан поступили в продажу в этом венском автосалоне в 2017 году, и с тех пор был продан 21 автомобиль этой модели. Кроме того, дилер предлагает покупателям универсал Kalina Cross, пятидверный внедорожник LADA 4×4 Urban, экспортный вариант трехдверной «Нивы» под брендом Lada 4×4 Taiga, а также LADA Granta. При этом самым ходовым автомобилем LADA в настоящее время в Австрии является именно LADA 4×4 Taiga, которая оснащается дополнительным снегоуборочным оборудованием и пользуется высоким спросом у жителей австрийских Альп.

«Покупателями всех машин до настоящего времени были исключительно австрийские граждане. Лидером продаж выступает LADA 4×4 Taiga. В Австрии это уже по-настоящему культовый автомобиль, на который устанавливают снегоуборочный ковш для расчистки дорог в труднодоступных местах», — рассказал Лахнит.

Сам директор венского автоцентра ездит на LADA Granta и говорит, что полностью доволен этим автомобилем. «Лично для меня это убедительные автомобили. Я сам с удовольствием езжу на LADA. Цена и качество позволяют быть автомобилю конкурентоспособным», — добавил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, LADA Vesta удостоилась в 2018 году престижной премии австрийского автомобильного сообщества Marcus за экономичность. Эксперты Австрийского автомототуристического клуба выбирали лучшие модели из 49 автомобилей в двух номинациях: «Экономичные новинки» и «Безопасные новинки». В номинации «Экономичная новинка» специалисты учитывали такие показатели, как стоимость автомобиля, расходы на обслуживание, расход топлива и потеря стоимости за годы владения. В итоге российская LADA Vesta в кузове седан и объемом двигателя 1,6 л стала победителем в сегменте компактный класс.

Новые модели АВТОВАЗа в настоящее время доступны в Австрии, Венгрии, Германии. Кроме того, поставки были запланированы в Болгарию, Сербию и Словакию. Модельный ряд сертифицирован в соответствии с требованиями ЕС по безопасности и экологичности. Автомобили отвечают экологическим нормам ''Евро-6''.