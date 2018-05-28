На Белоярской АЭС создана базовая инфраструктура для сооружения энергоблока БН-1200М

Белоярская АЭС. БН-800.

На площадке Белоярской АЭС создана базовая инфраструктура для начала сооружения энергоблока № 5 с реакторной установкой БН-1200М и проведены общественные слушания по размещению энергоблока, говорится в годовом отчете АО «Концерн Росэнергоатом» за 2017 год, который опубликован сегодня на официальном сайте концерна.

Так же в отчете отмечается, что на совместном заседании научно-технических советов № 1 и 8 Госкорпорации «Росатом» 1 июля 2017 года рассмотрены результаты технико-экономической оптимизации технического проекта реакторной установки БН-1200 и материалов энергоблока с реакторной установкой БН-1200. В целом на НТС одобрены результаты работ по оптимизации технического проекта реакторной установки, турбоустановки и материалов проекта энергоблока с реакторной установкой БН-1200М. В соответствии с рекомендациями НТС подготовлено Техническое задание на реакторную установку БН-1200М.