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Энергетика и ТЭК

На Белоярской АЭС создана базовая инфраструктура для сооружения энергоблока БН-1200М

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Белоярская АЭС. БН-800.

На площадке Белоярской АЭС создана базовая инфраструктура для начала сооружения энергоблока № 5 с реакторной установкой БН-1200М и проведены общественные слушания по размещению энергоблока, говорится в годовом отчете АО «Концерн Росэнергоатом» за 2017 год, который опубликован сегодня на официальном сайте концерна.

Так же в отчете отмечается, что на совместном заседании научно-технических советов № 1 и 8 Госкорпорации «Росатом» 1 июля 2017 года рассмотрены результаты технико-экономической оптимизации технического проекта реакторной установки БН-1200 и материалов энергоблока с реакторной установкой БН-1200. В целом на НТС одобрены результаты работ по оптимизации технического проекта реакторной установки, турбоустановки и материалов проекта энергоблока с реакторной установкой БН-1200М. В соответствии с рекомендациями НТС подготовлено Техническое задание на реакторную установку БН-1200М.

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http://www.rosenergoatom.ru/upload/iblock/1f5/1f5f167c653cd34163d4e06484e8e894.pdf

БН-1200, Белоярская АЭС, Росэнергоатом
  • Иван Кротов Иван Кротов
    28.05.1822:52:51

    Хорошая штука, пока уже заканчивать нефть жечь, мне кажется что для такой страны как Россия 25% генерации АЭС это мало. Надо до 35% хотя бы. Хотя в целом у нас профицит мощностей генерации, но атомная энергия относительно дешевая. А это преимущество в себестоимости любого товара.

    #1040200
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