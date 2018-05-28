Автомеханический завод представил фургон на базе шасси КАМАЗ 5325

Год от года на базе КАМАЗов появляются всё новые и новые модели и модификации коммерческих автомобилей. АМЗ одним из первых получил одобрение на изготовление надстроек на новом шасси КАМАЗ 5325 — более лёгкий и компактный вариант модели 65207, а уже этой весной Автомеханический завод с гордостью представил фургон на базе новинки.

Фургон предназначен для компании — партнёра из Калининграда и будет эксплуатироваться для транспортировки скоропортящихся и замороженных продуктов крупнейшей сети продовольственных магазинов.

Сэндвич — панели фургона имеют высокую прочность, устойчивы к воздействию влаги и водяных паров, долговечны, не теряют своих изотермических свойств в течение всего периода эксплуатации.

Благодаря установленному холодильному оборудованию Thermo King, поддерживается заданная температура на всём пути следования, что позволяет сохранять полезные свойства продуктов в любую погоду. Фургон с внутренним объёмом 42,97 м3 , позволяет вместить 18 европаллет. Для облегчения погрузочно-разгрузочных работ в фургоне установлен гидроборт фирмы BAR Cargolift, который отличается прочной металлической конструкцией, надёжностью и простотой во время эксплуатации.