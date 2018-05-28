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Производство

Автомеханический завод представил фургон на базе шасси КАМАЗ 5325

  •  © amznn.ru

Год от года на базе КАМАЗов появляются всё новые и новые модели и модификации коммерческих автомобилей. АМЗ одним из первых получил одобрение на изготовление надстроек на новом шасси КАМАЗ 5325 — более лёгкий и компактный вариант модели 65207, а уже этой весной Автомеханический завод с гордостью представил фургон на базе новинки.

Фургон предназначен для компании — партнёра из Калининграда и будет эксплуатироваться для транспортировки скоропортящихся и замороженных продуктов крупнейшей сети продовольственных магазинов.

Сэндвич — панели фургона имеют высокую прочность, устойчивы к воздействию влаги и водяных паров, долговечны, не теряют своих изотермических свойств в течение всего периода эксплуатации.

Благодаря установленному холодильному оборудованию Thermo King, поддерживается заданная температура на всём пути следования, что позволяет сохранять полезные свойства продуктов в любую погоду. Фургон с внутренним объёмом 42,97 м3 , позволяет вместить 18 европаллет. Для облегчения погрузочно-разгрузочных работ в фургоне установлен гидроборт фирмы BAR Cargolift, который отличается прочной металлической конструкцией, надёжностью и простотой во время эксплуатации.

  •  © amznn.ru
  •  © amznn.ru

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https://www.amznn.ru/izotermicheskij-furgon-na-novom-kamaz-5325/

АМЗ, КАМАЗ
  • Andrey Sibir Andrey Sibir
    28.05.1822:33:02

    Пора приблатийских каргобуллов потеснить.

    #1040195
  • Нет аватара SmartNuke
    29.05.1808:14:38

    Первый Российский грузовик, у которого размер фургона зависит от колличества перевозимых европалет. Почему провалился в продаже газон некст? Потому что его фургоны приходилось в ручную наращивать, под размер европалет. Ошибки исправлены.

    #1040276
    • Нет аватара Spechtoff
      29.05.1814:28:48

      SmartNuke, с 2014 года открыт завод каргобулл в СПБ. В любом случае пора делать своё, делать качественно, по доступной цене и вытеснять иностранное.

      #1040383
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