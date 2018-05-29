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Производство

О первом и единственном в России производстве волоконно-оптических трансиверов

Компания «ФайберТрейд» в 2017 году первой в России запустила высокотехнологичное производство волоконно-оптических трансиверов (устройств для передачи данных по волоконно-оптической линии связи путем преобразования электрического сигнала в оптический и обратно).

И, спустя год, «ФайберТрейд» остается единственным производителем данного оборудования на территории РФ.

На сегодняшний день:

общая площадь производственных помещений составляет 1500 кв.м. (в том числе: «чистое помещение» 7 класса чистоты, псевдо-чистые помещения, складское помещения.);

производственные мощности включают в себя: автоматизированные линии для пайки, автоматизированные места для настройки параметров модулей, универсальные рабочие места для пайки, сборки и корпусирования;

используется контрольно-измерительное оборудование, позволяющее разрабатывать и производить продукцию на скоростях до 112 Гбит/с.

Подробнее в сюжете о компании:

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/J_gASR_cKYs

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http://fibertrade.ru/

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  • Вова-Н Вова-Н
    29.05.1809:03:19

    О первом и единственном в России заводе волоконно-оптических трансиверов

    Собственно завода в этом видео и не показали.

    48 работников как-то маловато для фирмы которая и разрабатывает и продвигает товар на рынке и производит его. В общем на первый взгляд всё круто и весело, а вот в реале не понятно.

    Я не спец, но разве действительно в России не делают эти трансивиры? Оптоволокно в России уже лет 20-30 как выпускают промышленно, как бы должны и сопутствующие системы тоже освоить. Ну это так рассуждение дилетанта    

    #1040292
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