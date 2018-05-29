На втором строящемся энергоблоке ЛАЭС-2 начали бетонирование эстакады транспортного шлюза



Ленинградской АЭС: на втором строящемся энергоблоке ВВЭР-1200 выполнен первый этап бетонирования эстакады транспортного шлюза

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На площадке второго энергоблока ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС завершён первый этап работ по возведению перекрытия эстакады транспортного шлюза на отметке +26.300, необходимого для доставки материалов и оборудования в реакторное отделение.

В период сооружения энергоблока основное назначение крана эстакады транспортного шлюза заключается в перегрузке сверхтяжёлого оборудования с внешнего транспорта на эстакаду здания реактора.

В процессе эксплуатации — с его помощью в гермозону будет подаваться оборудование для проведения планово-предупредительных ремонтов или замены оборудования реакторного зала, а также транспортировка свежего и отработавшего топлива.

«Эстакада транспортного шлюза, примыкающая к зданию реактора, представляет собой сложное инженерное сооружение, состоящее из горизонтальных плит перекрытия и шести железобетонных колонн. Для устройства опалубки строительных конструкций были установлены специальные строительные леса высотой 25 метров. Это позволило качественно и в срок выполнить первый этап работ по бетонированию перекрытия. Сделали мы это за двое суток», — рассказал ведущий инженер отдела технического надзора УКС Ленинградской АЭС Павел Иванов.

После того как забетонированные элементы наберут необходимую прочность, на отметке +25,200 начнутся работы по устройству временного подкранового рельса, по которому будет перемещаться транспортная тележка для доставки строительных материалов и оборудования.

После монтажа оборудования реакторного отделения будет выполнен второй этап бетонирования до отметки +25.990.