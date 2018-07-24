Северный широтный ход: новости проекта

Первый камень на месте строительства моста через р.Обь заложен на салехардской стороне в мае и по прошествии пары месяцев можно подвести некоторые итоги грандиозного проекта. Хотя фактическое строительство Обского моста ещё не началось, уже вовсю ведутся подготовительные и проектные работы, прибывают первые специалисты и заключаются контракты на поставку техники. Параллельно, на лабытнангской стороне, готовятся к встрече строителей. Тем временем, для второго главного элемента «Северного широтного хода» — моста через р.Пур уже подготовлена проектная документация, проведены изыскательские работы и сразу после определения подрядчика начнётся строительство. Что касается мечты ямальцев — автомобильной трассы «Салехард-Надым», её продолжают строить в круглосуточном режиме, а недавно началось строительство объезда Старого Надыма.

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Первый камень на месте строительства моста через р.Обь.





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В ближайшие месяц-полтора ожидается издание распоряжение правительства России и заключение соглашения с концессионером по строительству Северного широтного хода.

Начало строительства автомобильного и железнодорожного моста через Обь запланировано на декабрь 2018 года. Ожидается приезд в Лабытнанги порядка 200 строителей, затем их численность будет только возрастать.Уже сейчас нужно решать организационные вопросы, связанные с приёмкой грузов, жизнеобеспечением строительной площадки и вахтового городка. Их обсуждали глава администрации города Лабытнанги, руководители строительных и ресурсоснабжающих организаций, профильных ведомств администрации. Первоочередные планы дорожных строителей касаются возведения водозаборного узла для обеспечения пожарной безопасности строительной площадки. Снабжать стройку электричеством будет генерирующая подстанция с линией электропередачи. Остальные вопросы жизнеобеспечения строители планируют решать совместно с местными «ресурсниками». Администрация города сделает всё от неё зависящее для обеспечения строительной площадки всем необходимым, чтобы участники масштабного проекта чувствовали себя комфортно. Позднее будут решаться вопросы предоставления строителям местными предприятиями бытового обслуживания, услуг прачечной, химчистки, организации питания.

Тем временем в район переправы «Лабытнанги-Салехард» уже прибыла первая бригада строителей. Сюда перебросили коллектив Кировской территориальной фирмы «Мостоотряд-46» филиала ПАО «Мостотрест"численностью 30 человек. Они начинают пробные испытания грунтов и дна реки, забивку пробных свай.Тяжёлая сваебойная техника доставлена из Керченского пролива со строительства Крымского моста. На основании полученных результатов проектировщики и строительные специалисты смогут рассчитать оптимальные параметры фундаментов мостовых опор.

Примечательно, что грандиозная стройка начинаетсяв знаменательный для города Лабытнанги год — год его 150-летия. Перспективы города связаны именно с развитием Северного широтного хода. Единая транспортная система соединит Свердловскую и Северную железные дороги. Большое значение для города имеют и планы по созданию железнодорожной линии Бованенково — Сабетта, которая выведет Северный широтный ход к Северному морскому пути. В будущем Лабытнанги станет одним из форпостов экономики региона, ну, а преображение города к юбилею — тема будущей публикации.

Газпром приобретёт локомотивы на СПГ для дороги Обская — Бованенково. По договору Группа Синара спроектирует, проведет сертификацию и освоит серийный выпуск отвечающих требованиям Газпрома современных маневровых локомотивов, работающих на сжиженном природном газе. В течение 2019 — 2024 годов для нужд компании «Газпромтранс» поставят 10 маневровых локомотивов мощностью около 1,2 тыс. л. с. и 14 маневровых локомотивов мощностью около 2 тыс. л. с., а также обеспечат их сервисное обслуживание. Технику будут использовать на железнодорожной линии Обская — Бованенков.

В департамент экономики Ямала поступила первая заявка на участие в концессии по строительству моста через реку Пур.



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Это заявка от акционерного общества «Мостострой-11». Строительство начнётся осенью 2018 года. Проектную документацию на автомобильный мост подготовил Санкт-Петербургский институт «Ленпромтранспроект». Получены все разрешительные документы на строительство. Определены условия и сроки приёма заявок. В соответствии с «дорожной картой» соглашение будет подписано в августе текущего года, а строительные работы начнутся этой осенью.

Напомню, что подготовительные работы по строительству нового моста начались два года назад. Строительство моста, являющегося частью «Северного широтного хода» предусмторено в рамках социальной инфраструктуры нефтепровода «Заполярье-Пурпе-Ноябрьск-Самотлор » компании «Транснефть-Сибирь».

Мост свяжет крупнейший посёлок Пуровского района — Уренгой и территории обустройства крупнейших нефтегазовых месторождений с автомобильным и железнодорожным транспортным узлом Коротчаево, обеспечит бесперебойное сообщение с большой землей для жителей Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов.

Посёлок Уренгой, совсем скоро здесь закипит стройка и новая жизнь.

Автомобильная дорога «Салехард-Надым».





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В рамках проекта весной началось строительство дороги «Объезд города Надыма». Решение строить автодорогу принято в целях предотвращения неоднократных ситуаций с подтоплением участка автоподхода к мосту «Победа ».

Протяжённость участка — 5,063 км. Участок построят без водопропускных труб, откосы укрепят матрацами «Рено», заполненными бутовым камнем, это не допустит проход паводковых вод и размыв основания проезжей части. Кроме того, протяжённость новой объездной дороги короче нынешней на семь километров. Завершение строительства планируется в 2020 году. Средства на строительство предусмотрены в программе «Сотрудничество».

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/WIXXpC49EyU

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/0lXvRe6IuNI

P. S. В качестве бонуса свежие фото Ямал СПГ и Сабетты



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