Холдинг «Синара-Транспортные Машины» поставил на Кубу третью партию тепловозов

Российская машиностроительная компания «Синара-Транспортные Машины» (СТМ) доставила в порт Гаваны партию тепловозов, сообщает пресс-служба компании. СТМ поставила тепловозы ТГМ8КМ в рамках проекта по модернизации металлургического завода.

Производство тепловозов для кубинских железных дорог осуществляется на Людиновском тепловозостроительном заводе, расположенном в Калужской области. В рамках контракта СТМ доставила тепловозы на Кубу для передачи металлургическому заводу «Антильяна де Асеро имени Хосе Марти» Республики Куба. Отмечается, что в данное время на предприятии эксплуатируются локомотивы ТГМ4, произведенные на ЛТЗ более 30 лет назад.

В настоящее время специалисты сервисного центра СТМ на Кубе производят расконсервацию и ввод в эксплуатацию локомотивов на площадке завода, расположенного в 20 км от Гаваны. Сотрудники завода — машинисты локомотивов и обслуживающий персонал — проходят обучение на площадке депо Сиенага в учебном центре FERPRO в Гаване совместно с представителями Союза железных дорог Кубы.

«Синара-Транспортные Машины», СТМ — дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.