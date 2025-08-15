Новый российский трамвай «Синара» вышел на испытания в Екатеринбурге
На улицы Екатеринбурга выходит принципиально новый низкопольный трамвай «Синара». Трёхсекционный состав начал этап ходовых испытаний — сейчас идёт проверка всех систем перед выходом на регулярные маршруты.
Трамвай разработан в двух вариантах — для разной ширины колеи. Модель может преодолевать до 3 км без контактной сети благодаря системе автономного хода. Особое внимание при создании уделили прочности конструкции: цельносварной кузов с композитными панелями обеспечивает долговечность и защиту от коррозии.
Пассажиров ждёт просторный салон на 308 мест с продуманной планировкой — 65% кресел расположены на уровне пола, что особенно удобно для маломобильных граждан. Климат-система автоматически поддерживает комфортную температуру в любое время года, сообщили в СТМ.
Новая модель на 20% тише аналогов и потребляет на 15% меньше энергии. Упрощённая конструкция тележек и оптимизированный тяговый привод снижают нагрузку на пути и упрощают обслуживание.
После завершения испытаний и получения сертификата трамваи «Синара» начнут перевозить пассажиров на маршрутах Екатеринбурга.
По сообщению пресс-службы «Группы Синара», трамвай имеет ряд технических особенностей, которые отличают его от аналогов:
* Может быть изготовлен в двух модификациях — для колеи 1524 и колеи 1435
* Обладает максимальной пассажировместимостью в своем классе — до 308 человек, включая 70 мест для сидения
* Рациональное планирование салона, в котором отсутствуют выступающие препятствия, а все основные агрегаты скрыты под кожухами интерьера.
* Широкие дверные проемы обеспечивают быструю посадку и высадку пассажиров.
* При создании трамвая применена цельная сварная металлическая конструкция и композитные панели, которые обеспечивают высокую жесткость и защиту от коррозии.
* Отечественное производство: тележка — Людиновский тепловозостроительный завод, система управления и автономного хода — IT-компания «Алгоритм С».
* Трамвай способен развивать скорость 75 километров в час, а также может проехать три километра автономно.
* Есть система рекуперации — возвращения части энергии для повторного использования.
* Дополнительная шумоизоляция для снижеия уровень шума и комфорта пассажиров.
* В конструкции применена технология развитой эргономики, снижающая травмоопасность для пассажиров и водителя.
* Предусмотрена функция автоматического управления (автоуправ).
Такие трамваи будут производить в Екатеринбурге на заводе «Уралхиммаш». Там уже идет реконструкция цеха под эти цели.
