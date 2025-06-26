В Екатеринбурге представили новый трехсекционный трамвай «Синара»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Новую разработку уральских инженеров можно будет увидеть на выставке «Иннопром» у главного входа.
Модель вмещает до 308 пассажиров, включая 70 сидячих мест, причем 65% из них расположены на низком уровне пола. Дизайн трамвая лишен выступающих элементов, что создает просторное внутреннее пространство. Широкие дверные проемы ускоряют посадку и высадку, а адаптивная подвеска обеспечивает плавный ход, сообщает пресс-служба СТМ.
Конструкция трамвая отличается надежностью: цельный сварной кузов и композитные панели повышают жесткость и защищают от коррозии. Все компоненты — российского производства: тележки изготовлены на Людиновском тепловозостроительном заводе, а система управления разработана IT-компанией «Алгоритм С».
По сообщению пресс-службы «Группы Синара», трамвай имеет ряд технических особенностей, которые отличают его от аналогов:
* Может быть изготовлен в двух модификациях — для колеи 1524 и колеи 1435
* Обладает максимальной пассажировместимостью в своем классе — до 308 человек, включая 70 мест для сидения
* Рациональное планирование салона, в котором отсутствуют выступающие препятствия, а все основные агрегаты скрыты под кожухами интерьера.
* Широкие дверные проемы обеспечивают быструю посадку и высадку пассажиров.
* При создании трамвая применена цельная сварная металлическая конструкция и композитные панели, которые обеспечивают высокую жесткость и защиту от коррозии.
* Отечественное производство: тележка — Людиновский тепловозостроительный завод, система управления и автономного хода — IT-компания «Алгоритм С».
В этом году «Иннопром» отличается острой конкуренцией трамваестроителей. На днях на улицах Екатеринбурга на обкатку также пошел пятисекционный трамвай 71-665 от УКВЗ, а в выставочный центр для экспозиции прибыла пятисекционная модель 71-952 от ПК ТС.
Дополнительные фото по источнику: https://rollingstockworld.ru
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