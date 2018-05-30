Новое прессовое оборудование запущенно на производстве алюминиевых профилей в Красноярском крае

В Красноярске на литейно-прессовом заводе «Сегал» состоялся запуск нового прессового комплекса на производстве алюминиевых профилей. Для завода он стал седьмым по счёту, при этом с запуском нового оборудования, объём продукции будет увеличен на 400-500 тонн в месяц. Для обслуживания введённого в строй оборудования создание не менее 30 рабочих мест.

Приобретение нового оборудования профинансировал ВТБ. В конце 2017 года банк предоставил предприятию кредит и гарантию исполнения обязательств по инвестиционному контракту на общую сумму порядка 300 млн рублей.

Сейчас завод выпускает свыше 3000 видов профилей, которые востребованы в самых разных сферах: строительстве, транспортной отрасли, а также в проектах солнечной энергетики.

«Пресс был установлен вместе с нашими южно-корейскими партнёрами. Монтаж занял два месяца. Оборудование имеет ряд технологических преимуществ. Слиток диаметром около 18 см усилием пресса в 2000 тонн пропускается через матрицу и выходит нужное сечение профиля. Из 1 м слитка мы получаем около 100 м профиля», — рассказал генеральный директор завода «Сегал».