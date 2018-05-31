Сельскохозяйственные предприятия Сахалина приводят в порядок заброшенные земли

Сахалинские аграрии уже высадили картофель более чем на 1000 гектарах. На очереди другие овощные культуры, однолетние и многолетние травы.

Основные сельскохозяйственные работы сейчас идут на юге острова, постепенно перемещаясь к северу в Тымовский и Углегорский районы. Всего в текущем году планируется высадить зерновые культуры на площади более полутора тысяч гектар. Прошлогодний опыт, когда с трехсот гектаров земли было получено порядка семисот тонн ячменя, показал хороший результат. Он вселил уверенность в том, что необходимая для создания полноценной кормовой базы зерновая группа будет успешно выращиваться на сахалинских полях.

В ООО «Грин Агро — Сахалин» вместе с весенней посевной кампанией начали активные работы по мульчированию заброшенных полей. Мощная специализированная техника позволяет обрабатывать более десяти гектаров земли в сутки. После прочистки и ремонта систем мелиорации, внесения удобрений в почву новые поля будут готовы к работе.

Комплексная работа по увеличению посевных площадей на юге Сахалина и восстановление пахотных земель в центральной части острова позволят региональному агропромышленному комплексу обеспечить себя кормами на зимний стойловый период.

Лидером нового для островных аграриев направления сельского хозяйства стало ООО «Грин Агро — Сахалин» с более тысячей гектаров пашни под зерно. Его как ценный компонент кормовой базы посеют также совхоз «Южно-Сахалинский», птицефабрика «Островная» и другие.