«Роснефть» начала промышленную поставку бурового раствора собственного производства

В рамках расширения ассортимента премиальной продукции компания «РН-Смазочные материалы» совместно с профильными НИИ и Департаментом нефтепереработки НК «Роснефть» разработала высокотехнологичную минеральную углеводородную основу для приготовления буровых растворов Rosneft Drilltec B2. Первая промышленная партия нового продукта была поставлена в адрес ВЧНГ, дочернего общества НК «Роснефть».

Углеводородная основа Rosneft Drilltec B2 позволяет повысить эффективность бурения и снизить воздействие на окружающую среду. Буровые растворы на углеводородной основе с низкими показателями пластической вязкости применяются при бурении протяженных горизонтальных скважин.

В процессе разработки углеводородной основы были проведены комплексные лабораторные испытания, которые показали высокую эффективность нового продукта с более низкими значениями пластической вязкости по сравнению с традиционными базовыми основами. Также новый продукт превосходит аналоги по своим уникальным техническим и эксплуатационным характеристикам.

В связи с технологическим развитием нефтегазодобывающей отрасли спрос на современное оборудование и инновационные материалы увеличивается. В настоящее время «Роснефть» ведет активную работу над увеличением объемов производства высокотехнологичной минеральной углеводородной основы.

По результатам использования нового раствора Rosneft Drilltec B2 при бурении скважин на объектах ВЧНГ было принято решение о его применении на лицензионных участках «РН-Юганскнефтегаз».