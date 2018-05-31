Российские геологи открыли новое сульфидное рудопроявление в Атлантике

АО «Полярная морская геологоразведочная экспедиция» (г. Санкт-Петербург, предприятие входит в государственный холдинг Росгеология) завершила очередной этап исследований на Срединно-Атлантическом хребте (далее — САХ). Закончена приемка полевых материалов, полученных в ходе рейса НИС «Профессор Логачев» в Центральную Атлантику. Экспедиция длилась 219 суток.

На САХ ведутся работы по выявлению перспективных на глубоководные полиметаллические сульфиды блоков. Данная территория относится к Российскому разведочному району в соответствии с контрактом России с Международным органом по морскому дну (МОМД).

Всего в ходе рейса было обследовано различными поисковыми методами 25 блоков с размерами 10 на 10 км каждый. Была подтверждена высокая эффективность нового научного оборудования, установленного на судне в результате проведенной ранее масштабной реконструкции. В частности, основным поисковым глубоководным гидроакустическим комплексом (с дополнительным каналом электроразведки) МАК-1М-ЕП были выявлены 7 придонных аномалий естественного электрического поля, заверка которых телепрофилированием и геологическим пробоотбором привела к открытию нового рудопроявления сульфидных руд в блоке № 62 (в дополнение к уже открытым ранее 12 новым рудопроявлениям в Российском разведочном районе). По результатам рейса 6 из обследованных 25 блоков рекомендованы как наиболее перспективные для дальнейших детализационных работ. Всего в рамках выполнения контракта с МОМД до 2020 года АО «Росгеология» необходимо провести поиски еще на оставшихся 18 блоках из 100, определенных условиями контракта. Исследования приобретают особую актуальность в свете последних дискуссий форума ПМЭФ-2018, проходившего в Санкт-Петербурге 24-26 мая 2018 года. На панельной сессии по теме «Ресурсы и экономика мирового океана» было отмечено, что по мере истощения месторождений континентальной части земли коммерческая ценность морских месторождений будет увеличиваться.

В течение длительного рейса судно дважды отвлекалось от работ для выполнения благородных миссий по оказанию помощи на море. Первый раз это касалось врачебной медицинской помощи для молодой девушки с проходящего неподалеку судна. Судовой врач «Логачева» Станислав Попов произвел осмотр, поставил правильный диагноз и оставил необходимые медикаменты до прибытия пациентки в порт назначения.

Второй случай касался спасения яхтсменов из Шотландии (отец и сын) с терпящей бедствие яхты. Штормом у нее сорвало парус, заклинило рулевое управление, имелась течь в корпусе, из радиосвязи в строю оставалась только УКВ станция с дальностью 10 км. «Логачев» на переходе между участками работ засек сигнал бедствия и изменил курс для оказания помощи. Яхту пришлось затопить, яхтсмены перешли на «Логачев» и еще месяц до захода в Лас-Пальмас жили на судне.

Во время рейса специалисты АО ПМГРЭ продуктивно сотрудничали с коллегами из ВНИИОкеангеология и Института Океанологии РАН, принимавшими участие в работах на договорной основе. На борту судна на одном из этапов в рамках выполнения контракта с МОМД практиковалась специалист из Бразилии Наташа Сантос.

Полученные и принятые с отличной оценкой полевые материалы переданы для дальнейшей камеральной обработки и подготовки итогового отчета для МОМД.