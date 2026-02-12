Открытое специалистами АО «Росгео» месторождение флюорита (плавикового шпата) Гозогор с запасами более 5 млн тонн вошло в число крупнейших открытий 2025 года, по оценке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

По результатам экспертизы ФБУ «ГКЗ» поставлены на государственный баланс запасы плавикового шпата месторождения Гозогор в объеме 1050 тыс. тонн по категории С1 и 4042 тыс. тонн по категории С2.

«Плавиковый шпат в России является стратегическим дефицитным видом твердых полезных ископаемых, импортируемым на 100%. Открытие Гозогора — значительное событие, благодаря которому запасы флюорита в стране впервые за много лет выросли и сразу на 17,5%. Это расширяет минерально-сырьевую базу Дальнего Востока и укрепляет сырьевую независимость России. При этом очень важно, что месторождение находится рядом с инфраструктурой, и его можно быстро ввести в разработку, а серьезные запасы позволяют создать крупнотоннажное производство флюоритовых концентратов», — подчеркнул главный геолог АО «Росгео» Артур Узюнкоян.

Рудопроявление Гозогор было обнаружено советскими геологами в 1980-х годах при изучении Стрельцовского рудного поля. В 1990-х годах предприятие «Сосновгеология» начало поисково-оценочные работы, но из-за недостатка финансирования они были прерваны и признаны незавершенными.

Контракт на выполнение оценочных работ на плавиковый шпат на рудопроявлении Гозогор был заключен в 2023 году между АО «Росгео» и Федеральным агентством по недропользованию в рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

В 2025 году геологи АО «Урангео» (дочернее предприятие «Росгео») завершили комплекс оценочных работ, включая горные и буровые работы на участке в Краснокаменском районе Забайкальского края, а также камеральные работы и лабораторно-технологические исследования. На основе полученных данных специалисты ООО «РГ-Консалтинг» (дочернее предприятие «Росгео») выполнили горнотехническое, технологическое и экономическое обоснование параметров (ТЭО) разведочных кондиций и подсчет запасов плавикового шпата, представив его на государственную экспертизу.

«В своей работе мы опирались на результаты предыдущих исследований, оценивали объём, качество и содержание материалов. В результате подготовлен объект, готовый к лицензированию и проведению разведочных работ, — отметил руководитель проекта АО „Урангео“ Антон Иванов. — Месторождение Гозогор уникально своим географическим положением: в непосредственной близости проходят автомобильная и железная дороги, рядом ТЭЦ, в 5 км город горняков Краснокаменск».

Данные, полученные при проведении оценочных работ, подтвердили, что флюоритовое оруденение месторождения Гозогор простирается на 2 км и имеет перспективы на увлечение. Мощность залежей — от 60 м до 150 м. Среднее содержание флюорита в руде, согласно протоколу ФГУ «ГКЗ», составляет 30,67% для балансовых запасов, предназначенных для открытой отработки, и 38,16% - для подземной отработки.

Справка: Из флюорита в процессе обогащения получают плавиковошпатовые концентраты двух типов. Металлургические концентраты с содержанием CaF2 от 60% до 96% используются в качестве флюса в производстве чугуна, стали, керамики, стекла, цемента. Кислотные концентраты с содержанием CaF2 более 97% используются в производстве алюминия, а также плавиковой кислоты — сырья для получения фторуглеродов и других фторсодержащих химических продуктов. Согласно данным, приведенным в ежегодном докладе «Состояние и использование минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации», запасы плавикового шпата в мире подсчитаны в 18 странах и оцениваются более чем в 260 млн тонн. Крупнейшими ресурсами флюорита располагают Китай, ЮАР, Мексика и Монголия, Россия занимает 5 место в мире.