Окская судоверфь сдала нефтеналивную баржу «Белмакс 2» проекта ROB20

31 мая 2018 года Окская судоверфь (Нижегородская область) сдала заказчику — ПАО «ГТЛК» вторую несамоходную наливную баржу «Белмакс 2» проекта ROB20.

Характеристики баржи — 6000 тонн груза (осадка 2,75 м) при массе порожнем 880 тонн вполне позволяют причислить проект к ряду уникальных.

Серия из десяти судов строится по лизингу для судоходной компании «Пола Райз» (Санкт-Петербург), заказчиком (лизингодателем) выступает «Государственная транспортная лизинговая компания».

Проект ROB20 разработан Морским Инженерным Бюро.