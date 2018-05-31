Окская судоверфь сдала нефтеналивную баржу «Белмакс 2» проекта ROB20
Характеристики баржи — 6000 тонн груза (осадка 2,75 м) при массе порожнем 880 тонн вполне позволяют причислить проект к ряду уникальных.
Серия из десяти судов строится по лизингу для судоходной компании «Пола Райз» (Санкт-Петербург), заказчиком (лизингодателем) выступает «Государственная транспортная лизинговая компания».
Проект ROB20 разработан Морским Инженерным Бюро.
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