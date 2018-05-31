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Судостроение и судоходство

Окская судоверфь сдала нефтеналивную баржу «Белмакс 2» проекта ROB20

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31 мая 2018 года Окская судоверфь (Нижегородская область) сдала заказчику — ПАО «ГТЛК» вторую несамоходную наливную баржу «Белмакс 2» проекта ROB20.

Характеристики баржи — 6000 тонн груза (осадка 2,75 м) при массе порожнем 880 тонн вполне позволяют причислить проект к ряду уникальных.

Серия из десяти судов строится по лизингу для судоходной компании «Пола Райз» (Санкт-Петербург), заказчиком (лизингодателем) выступает «Государственная транспортная лизинговая компания».

Проект ROB20 разработан Морским Инженерным Бюро.

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http://www.osy.ru/press-center/releases/okskaya-sudoverf-sdala-v-ekspluataciyu-vtoruyu-nesamohodnuyu-nalivnuyu-barzhu

Окская судоверфь, Нижегородская область, ROB20, баржа
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