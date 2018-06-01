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Армия и Флот

МРК «Вышний Волочёк» передан ВМФ России

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня в главной военно-морской базе Черноморского флота городе-герое Севастополе на малом ракетном корабле «Вышний Волочёк» проекта 21631 был торжественно поднят Андреевский флаг.

Корабль был построен АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (Татарстан) и летом прошлого года по внутрениим водным путям совершил переход из Зеленодольска в Новороссийск для прохождения заводских и государственных испытаний, а 25 мая пришёл в Севастополь к месту постоянного базирования. «Вышний Волочёк» это уже шестой МРК проекта 21631 «Буян-М», пополнивший состав ВМФ России, основной задачей кораблей этого класса является поражение наземных целей крылатыми ракетами большой дальности, а также уничтожение надводных целей.

Серия:

Зав. № 631 — заложен 27.08.10 — спущен 09.03.13 — передан 27.07.14 — «Град Свияжск» (КФл)

Зав. № 632 — заложен 22.07.11 — спущен 10.04.13 — передан 27.07.14 — «Углич» (КФл)

Зав. № 633 — заложен 27.08.11 — спущен 21.05.14 — передан 15.11.14 — «Великий Устюг» (КФл)

Зав. № 634 — заложен 29.08.12 — спущен ?.2015 — передан 13.11.15 — «Зелёный Дол» (ЧФ, БФ)

Зав. № 635 — заложен 25.01.13 — спущен ?.2015 — передан 13.11.15 — «Серпухов» (ЧФ, БФ)

Зав. № 636 — заложен 29.08.13 — спущен ?.2017 — передан 01.06.18 — «Вышний Волочёк» (ЧФ)

Зав. № 637 — заложен 29.05.14 — «Орехово-Зуево»

Зав. № 638 — заложен 29.08.14 — «Ингушетия»

Зав. № 639 — заложен 10.04.15 — «Грайворон»

Зав. № 640 — заложен 24.04.17 — «Град»

Зав. № 641 — заложен 23.02.18 — «Наро-Фоминск»

Зав. № 642 — готовится к закладке

Технические характеристики:

Водоизмещение: 950 т.

Главные размерения: длина — 74.1 м, ширина — 11 м, осадка — 2.6 м.

Максимальная скорость хода: 25 узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 суток

Экипаж: 36 человек

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14

два АМС (автоматизированный модуль самообороны) 3М-47 «Гибка» (ЗУР «Игла-С»)

одна 100-мм артустановка А190−01 «Универсал» с СУО «Ласка»

одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

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Зеленодольский судостроительный завод, МРК, 21631, «Вышний Волочёк», ВМФ, Крым, Черноморский флот
  • Нет аватара alex_uns
    01.06.1809:02:15

       

    #1041300
  • Максим Алпеев
    01.06.1809:20:50

       

    #1041306
    • maxim947 maxim947
      01.06.1809:47:04

      Подскажите, почему так долго с ним возились? Средний темп 3 года, с Волочком около 5?

      #1041312
      • A_SEVER A_SEVER
        01.06.1810:02:13

        Замена немецких дизелей на китайские из-за санкций сдвинула сроки строительства серии.

        #1041315
        • cheshskiy36 cheshskiy36
          01.06.1810:07:01

          На последующие МРК ставятся так же китайские дизеля?

          У нас аналоги ещё не начали производить?

          #1041320
          • A_SEVER A_SEVER
            01.06.1810:11:09

            На последующие МРК ставятся так же китайские дизеля?
            Да. Все «Буяны-М», «Грачата» и «Охотники» сейчас идут с китайскими двигателями.
            У нас аналоги ещё не начали производить?
            Пока нет.

            #1041321
            • Katamaran Katamaran
              01.06.1811:12:13

              Китайцы, кстати, как по качеству?

              #1041342
            • александр столярчук александр столярчук
              01.06.1811:14:44

              Хотел спросить. Читал что китайские дизеля это лицензионные немецкие той же фирмы, MTU кажется. Что между ними так много разницы что два года переделывали?

              #1041344
              • A_SEVER A_SEVER
                01.06.1811:22:27

                китайские дизеля это лицензионные немецкие той же фирмы, MTU

                Нет, фирмы Deutz. Имеют отличия. Нужно было выбрать замену, провести переговоры, подписать контракт, плюс нужно время на производство самих двигателей.

                #1041350
        • Комментарий удален
    • Katamaran Katamaran
      01.06.1811:11:36

         

      #1041341
  • Роман Клёва Роман Клёва
    01.06.1811:19:14

       

    #1041347
  • Нет аватара Саша17
    01.06.1812:48:20

        А когда Иван Грен наконец флоту передадут? Вроде как в мае обещали же!

    #1041394
  • pticekrolik pticekrolik
    01.06.1812:53:38

    Придет «Вышний Волочёк"

    И укусит за бочок    

    #1041400
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