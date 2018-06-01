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Судостроение и судоходство

В Зеленодольске спущен на воду пограничный сторожевой корабль «Петропавловск-Камчатский»

Сегодня на АО «Зеленодольский завод имени. А.М. Горького» спущен на воду пограничный сторожевой корабль 1-го ранга «Петропавловск-Камчатский» — 2-й ПСКР проекта 22100 «Океан».

Проект корабля разработан ОАО «ЦМКБ «Алмаз» (Санкт-Петербург) специально для Пограничной службы ФСБ России, ПСКР имеет большую автономностью и дальность плавания, комфортные условия для размещения экипажа, а наличие ледового класса Arc4 позволяет выполнять задачи, преодолевая лёд толщиной до 80 сантиметров.

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 2700 т.

Главные размерения: длина — 91.8 м, ширина — 14.8 м

Максимальная скорость хода: около 20 узлов

Дальность плавания: около 12000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 44 человека

Вооружение:

одна 76-мм артустановка АК-176М

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Серия:

Зав. № 111 — заложен 30.05.12 — спущен 21.05.14 — передан 15.12.16 — «Полярная звезда»

Зав. № 112 — заложен 15.06.15 — спущен 01.06.18 — «Петропавловск-Камчатский»

Зав. № 113 — заложен 28.04.17

Внимание! Этот пост будет дополнен фото!

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Зеленодольский судостроительный завод, ПСКР, 22100, «Петропавловск-Камчатский», Татарстан
  • A_SEVER A_SEVER
    01.06.1811:10:07

    Пока так:

    •  © Фото из открытых источников
    •  © Фото из открытых источников
    tatar-inform.ru

    В качестве бонуса — ПСКР «Керчь» на СФ «Алмаз»:

    •  © Фото из открытых источников

    #1041340
  • Иван Кротов Иван Кротов
    01.06.1811:19:46

    надо его на Азовское море направить, а то там какие то бармалеи завелись. пиратствуют, а браконьерничать начали уже давно

    #1041348
    • A_SEVER A_SEVER
      01.06.1811:26:05

      надо его на Азовское море направить

      ПСКР будет служить на Камчатке — с его мореходностью и автономностью на Азовском море делать нечего. Для Азова даже 22460 слишком большие, вполне достаточно «Светляков».

      #1041353
      • Vikont Vikont
        01.06.1812:17:01

        У этого экипаж 44 человека. У Волочка 36 человек. Это сторожевик, а то малый ракетный корабль. Почему так?

        #1041376
        • A_SEVER A_SEVER
          01.06.1812:25:02

          Почему так?
          Не понял Вашего вопроса.

          Корабли разных проектов и разного водоизмещения, построенные для разных силовых ведомств, у каждого из которых своя собственная система классификации.

          #1041379
        • Human RS Human RS
          01.06.1814:05:34

          У этого экипаж 44 человека.

          Потому что в это число входят инспекторы погранслужбы и бойцы спецназа.

          #1041434
  • cheshskiy36 cheshskiy36
    01.06.1811:25:52

    А под тентом что стоит? Катер пограничный?

    «Керчь» когда спускать будут?

    #1041352
  • Нет аватара cherev
    01.06.1811:48:58

    Почему на ПСКР так мало вооружения? Такой не маленький корабль, а только пушка 76 мм.Или для таких кораблей больше и не надо?

    #1041363
    • A_SEVER A_SEVER
      01.06.1812:01:36

      Почему на ПСКР так мало вооружения?

      Сейчас наши пограничные корабли строятся с учётом требований Пограничной службы ФСБ, поэтому имеют тот состав вооружения, который соответствует их задачам.

      Во времена СССР по требованию МО на пограничные корабли ставили тяжёлое вооружение, которое было абсолютно не нужно в мирное время, сейчас от этой практики отказались.

      #1041369
      • Katamaran Katamaran
        01.06.1815:15:21

        Но у всех погранцов большая летная палуба под контейнеры

        #1041464
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