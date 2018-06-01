В Зеленодольске спущен на воду пограничный сторожевой корабль «Петропавловск-Камчатский»
Сегодня на АО «Зеленодольский завод имени. А.М. Горького» спущен на воду пограничный сторожевой корабль 1-го ранга «Петропавловск-Камчатский» — 2-й ПСКР проекта 22100 «Океан».
Проект корабля разработан ОАО «ЦМКБ «Алмаз» (Санкт-Петербург) специально для Пограничной службы ФСБ России, ПСКР имеет большую автономностью и дальность плавания, комфортные условия для размещения экипажа, а наличие ледового класса Arc4 позволяет выполнять задачи, преодолевая лёд толщиной до 80 сантиметров.
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 2700 т.
Главные размерения: длина — 91.8 м, ширина — 14.8 м
Максимальная скорость хода: около 20 узлов
Дальность плавания: около 12000 миль
Автономность: 60 суток
Экипаж: 44 человека
Вооружение:
одна 76-мм артустановка АК-176М
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.
Серия:
Зав. № 111 — заложен
Зав. № 112 — заложен
Зав. № 113 — заложен 28.04.17
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