В Крыму завершилось строительство первой очереди Сакской ТЭЦ

Строительство первой очереди Сакской ТЭЦ завершено, оборудование готово к работе и поставке электроэнергии в Крымскую энергосистему, сообщила в пятницу пресс-служба компании «КрымТЭЦ».

Ранее замминистра энергетики РФ Андрей Черезов сообщал, что пуск первой мощности на Сакской ТЭЦ в газовом цикле 90 МВт был запланирован на 1 июня 2018 года, а второй в газопаровом цикле 120 МВт — на 1 ноября. Он уточнил, что отставания от графика нет.

«Первый этап строительства общей мощностью 90 МВт реализован всего за восемь месяцев, тогда как обычно на подобные объекты уходит почти два года… Новая ТЭЦ в Саках является первым в России объектом генерации, возведенным за столь короткий период и с использованием оборудования только отечественного производства», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что сократить сроки удалось за счет внедрения передовых технологий по монтажу и наладке, а также благодаря круглосуточной работе подрядчиков и техники.

«В отличие от других строящихся на территории Крыма станций, Сакская ТЭЦ будет генерировать не только электрическую, но и тепловую энергию, себестоимость которой благодаря экономичности оборудования будет низкой. Это позволит существенно снизить стоимость отопления для населения», — говорится в нем.

АО «Крымтеплоэлектроцентраль» (АО «КрымТЭЦ») летом прошлого года выиграло конкурс на строительство на Крымском полуострове малой электрогенерации — Сакской ТЭЦ. АО «КрымТЭЦ» является поставщиком электрической и тепловой энергии в Крыму.

В структуру компании входят Симферопольская ТЭЦ, Камыш-Бурунская ТЭЦ (Керчь), а также «Сакские тепловые сети» (в том числе Сакская ТЭЦ).

Рост энергомощности в Крыму

В Крыму в настоящее время строятся также тепловые электростанции в Симферополе и Севастополе суммарной мощностью 940 МВт, введение в эксплуатацию первых блоков обеих станций запланировано на 2018 год. На втором этапе введут в эксплуатацию еще два блока такой же мощности, что позволит полуострову обеспечить регион собственными энергоресурсами.

Как сообщалось ранее со ссылкой на Минэнерго РФ, федеральные власти планируют компенсировать отставание по срокам сдачи ТЭЦ в Крыму за счет строительства генерации малой мощности 120 МВт на базе Сакской теплоэлектростанции. Кроме этого, Минэнерго занимается перебазированием в Крыму еще трех газотурбинных электростанций, общая мощность которых порядка 70 МВт. Таким образом для региона будет создано около 200 МВт дополнительной генерации.

По данным властей Крыма, энергодефицит в регионе будет погашен до 2020 года, это должно произойти в том числе благодаря вводу ПГУ-ТЭС в Симферополе и благодаря модернизации Крымской ТЭЦ.