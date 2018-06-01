Открытие детского реабилитационного центра состоялось в Удмуртии

В Ижевске состоялось открытие республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, построенного при участии Благотворительного фонда «САФМАР». Центр включает 6 отделений, в том числе стационарное отделение на 80 мест для прохождения курсов реабилитации длительностью от 14 до 28 дней, а также отделение «Мать и дитя». В целом, центр сможет принимать на лечение более 1600 детей и подростков в год — не только из Удмуртии, но и соседних регионов страны.

В строительство реабилитационного центра было вложено свыше 500 млн рублей.

В новом медицинском центре будут проходить комплексную реабилитацию пациенты с инвалидностью в возрасте от 6 месяцев до 18 лет. Под наблюдением врачей дети будут посещать сеансы физиотерапии, принимать лечебно-оздоровительные души, заниматься иппотерапией.

Центр оснащён уникальным медицинским оборудованием. В том числе, это костюмы, тренажёры и приспособления ведущих отечественных и мировых производителей для восстановления навыков ходьбы и подвижности позвоночника и суставов при ДЦП и заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Для реабилитации будут использоваться бассейн, гидромассажные ванны, соляная шахта.

В центре есть зал для арт-терапии, оборудованный кондуктивной петлей для слабослышащих, с возможностями заниматься кукольным театром, танцами на колясках, вокалом. Также есть музыкальный зал с Саундбим-лучом — музыкальный синтезатором для людей с ограниченными физическими способностями, способное преобразовать движения в музыку. Отдельным направлением реабилитации и социализации «особых детей» станут специальные настольно-спортивные игры.

На территории центра установлены функциональные уличные тренажеры, оборудованы четыре детские игровые площадки, в том числе для детей с ДЦП, а также предусмотрены площадки для занятий иппотерапией и спортом.