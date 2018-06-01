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Технопарки, ОЭЗ, кластеры, инкубаторы...

В Сургуте открыт самый крупный в Ханты-Мансийском АО детский технопарк «Кванториум»

  •  © admsurgut.ru

В Сургуте открылся самый крупный в Ханты-Мансийском АО детский технопарк «Кванториум», построенный в рамках реализации окружной программы «Доступное дополнительное образование для детей в Югре». Бюджет проекта составил почти 260 млн рублей.

Обучение для детей в «Кванториуме» бесплатно. Планируется, что в детском технопарке смогут обучаться 640 юных горожан в новом учебном году. Технопарк соответствует всем требованиям безопасности, на его территории создана доступная среда для детей с ОВЗ и инвалидностью.

Сегодня федеральная сеть детских технопарков охватывает 42 российских региона. Около 45 тысяч детей регулярно посещают занятия в «кванториумах». В основе образовательного процесса лежит интерактивность, проектный подход и командная работа юных «специалистов» из разных областей инженерных наук.

  •  © admsurgut.ru

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http://admsurgut.ru/article/78/112553/V-Surgute-otkrylsya-samyy-krupnyy-v-regione-detskiy-tehnopark-Kvantorium

ХМАО, Кванториум, Югра
  • Нет аватара Сергей К.
    02.06.1800:51:25

    Очень хорошая новость! Отличная инвестиция в будущее.

    #1041657
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