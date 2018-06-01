В Сургуте открыт самый крупный в Ханты-Мансийском АО детский технопарк «Кванториум»

В Сургуте открылся самый крупный в Ханты-Мансийском АО детский технопарк «Кванториум», построенный в рамках реализации окружной программы «Доступное дополнительное образование для детей в Югре». Бюджет проекта составил почти 260 млн рублей.

Обучение для детей в «Кванториуме» бесплатно. Планируется, что в детском технопарке смогут обучаться 640 юных горожан в новом учебном году. Технопарк соответствует всем требованиям безопасности, на его территории создана доступная среда для детей с ОВЗ и инвалидностью.

Сегодня федеральная сеть детских технопарков охватывает 42 российских региона. Около 45 тысяч детей регулярно посещают занятия в «кванториумах». В основе образовательного процесса лежит интерактивность, проектный подход и командная работа юных «специалистов» из разных областей инженерных наук.