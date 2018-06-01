На дорогах России появились новые композитные ограждения

На дорогах России тестируют новые барьерные ограждения из композита. Первой экспериментальной площадкой стал Ижевск, где разделителями оборудовали участок на улице Новоажимова, в ближайшем будущем такие же ограждения появятся на трассе М- 7 «Волга».

Быстровозводимые ограждения из композита были разработаны российскими компаниями — Центром технических разработок и «АИР Магистраль », и вызвали большой интерес со стороны ГИБДД. Компании бесплатно предоставили необходимое количество разделителей для тестирования, за ходом реализации пилотного проекта будут следить представители экспертного сообщества и сотрудники Госавтоинспекции.





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«Это новое техническое решение, направленное на то, чтобы помочь водителям правильно оценивать дорожную обстановку и разделить встречные потоки, — заявил начальник Управления надзорной деятельности Главного управления ГИБДД МВД России Олег Панарин. — Ижевск стал в этом смысле новатором. Это первый город России, на территории которого две недели назад было установлено пластиковое дорожное ограждение, разделяющее встречные потоки. Мы надеемся, что это ноу-хау позволит относительно незатратными финансовыми средствами решить проблему выезда на встречную полосу».

Основными преимуществами композитных ограждений являются низкая себестоимость, быстрота и лёгкость монтажа, длительный срок службы и привлекательный внешний вид. Их удобно хранить и транспортировать, кроме того, они предотвращают ослепление фарами встречного автотранспорта. Кроме того, композитные ограждения имеют высокую ремонтопригодность: в случае столкновения с транспортом, они быстро и просто заменяются на новые.





© Фото из открытых источников

Главной задачей композитного ограждения является привлечение внимания водителей и создание так называемого 3D-ощущения, что данную линию пересечь нельзя. По словам разработчиков, у них не было цели создавать «удерживающее устройство, потому что это потребовало бы ещё и разработки фундамента, что привело бы к удорожанию конструкции».





© Фото из открытых источников

В 2017 году на дорогах России произошло свыше 169 тысяч аварий, в которых погибло 19 тысяч человек, еще более 215 тысяч пострадало. По статистике, каждое десятое ДТП в России происходит из-за встречного столкновения транспорта во время обгона.