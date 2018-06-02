Крыловский научный центр начал испытания системы электродвижения атомного ледокола ЛК-60

Основная цель испытаний системы электродвижения (производство филиала «ЦНИИ СЭТ») ледокола ЛК-60 — это проверка работоспособности каждого элемента и всей системы в целом, и определение её соответствия заданным ТТХ.

За несколько дней до начала испытаний на электротехнический стенд ФГУП «Крыловского научного центра» был доставлен гигантский гребной электродвигатель. Его вес составляет более трёхсот тонн, а мощность — 20 мегаватт. Транспортировка этого гиганта представляла собой отдельную и уникальную логистическую операцию, потребовавшую специального грузоподъёмного и транспортного оборудования. Затем, двигатель был установлен на испытательном поле, впоследствии чего к нему были подключены коммуникации всех элементов системы электродвижения для обеспечения комплексных испытаний, которые продлятся несколько месяцев. В процессе испытаний будет проведена отладка программной составляющей электротехнического комплекса в режимах максимально приближенных к эксплуатационным. Данные испытания позволят существенно сократить время пуско-наладочных работ на самом ледоколе, что будет способствовать его более быстрому вводу в строй и передачу заказчику.

В России еще никогда ранее не проводились испытания столь мощных судовых электротехнических комплексов на наземном стенде. Начало испытаний на уникальном стенде Крыловского центра — знаковое событие для всей судостроительной отрасли.