Компания «Транслес» расширяет модельный ряд спецтехники

В мае 2018 года в крупную ломозаготовительную компанию Уральского федерального округа при участии «Трейдактиресурс», произведена отгрузка двух автомобилей-ломовозов на базе новой модели шасси КамАЗ-65207.

Шасси КамАЗ-65207 отличается от предыдущих моделей по следующим характеристикам: в качестве силовой установки используется двигатель Daimler мощностью 401 л.с., в конструкции задней подвески рессорная подвеска заменена на пневматическую, а также шасси оснащено просторной кабиной с большим спальным местом для водителя. Колесная база обеспечивает оптимальную развесовку автомобиля (распределение полной массы по осям) для наилучшей управляемости.

На автомобиле установлен стандартный ломовозный кузов объемом 29м3 и гидроманипулятор VM10L74M с грейфером RG-25 производства ООО «Велмаш-С». Грузоподъемность такого ломовоза составляет 10300 кг. Также автомобиль может быть оборудован кузовом нового типа «Half-Pipe»,что увеличит грузоподъёмность шасси на 350 кг, за счёт облегчённой конструкции кузова с применением высокопрочных сталей. Автомобиль может работать в составе автопоезда с ломовозными прицепами Т8308 и Т8310.