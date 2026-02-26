UMG представила обновленный гусеничный экскаватор Е225С LR
Как стало известно Telegram-каналу Agroreport, компания UMG (завод группы входит в Ассоциацию «Росспецмаш») представила обновленный гусеничный экскаватор Е225С LR. Модель получила новую модификацию с двигателем КАМАЗ 667-й серии.
С целью увеличения надёжности при эксплуатации в тяжелых условиях для рабочего оборудования были применены более прочные марки стали отечественных производителей, что позволяет работать с грунтами 4-й категории.
Для расширения области применения машин UMG E225C и E245C группой было разработано, испытано и внедрено в серийное производство сверхдлинное рабочее оборудование с радиусом копания 16 метров и глубиной копания 12,27 метра, позволяющее увеличить геометрические параметры рабочей зоны при сохранении устойчивости.
