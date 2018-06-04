121-й авиационный ремонтный завод в Кубинке осваивает ремонт самолетов Як-130

Судя по фотоматериалам, выложенным на официальном сайте АО «121 авиационный ремонтный завод» (Кубинка, Московская область; сейчас предриятие входит в состав ПАО «Компания «Сухой» ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»), данное предприятие осваивает ремонт учебно-боевых самолетов Як-130 ВКС России.

24,33

© ic.pics.livejournal.com Учебно-боевые самолеты Як-130 ВКС России (белые бортовые номера «24» и «30») в ремонте на АО «121 авиационный ремонтный завод» (Кубинка, Московская область), май 2018 года (с).

На самом сайте содержится информация, что «приоритетным направлением деятельности АО «121 АРЗ» на период 2016-2025 гг. является освоение ремонта новых типов авиационной техники, таких как Як-130 и его комплектующих, а также модернизация самолета Су-25 в вариант Су-25СМ3».Судя по фотосессии, сейчас в ремонте на 121-м АРЗ находятся минимум три самолета Як-130 — с белыми бортовыми номерами «21», «24» и «30». Данные самолеты относятся к машинам первой производственной серии, построенной на АО «Нижегородский авиационный завод «Сокол» в 2009-2010 годах, и последние годы находились на хранении.

00 46

© ic.pics.livejournal.com

00 45

© ic.pics.livejournal.com Учебно-боевые самолеты Як-130 ВКС России в ремонте на АО «121 авиационный ремонтный завод» (Кубинка, Московская область), май 2018 года (с)