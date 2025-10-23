Специалисты компании «Яковлев» (входит в ОАК госкорпорации Ростех) изготовили второй опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М в рамках опытно-конструкторских работ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Специалисты компании „Яковлев“ в рамках опытно-конструкторских работ изготовили второй опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М. Машина окрашена в традиционный для российской авиации пиксельный камуфляж. В дальнейшем самолет присоединится к наземным и летным испытаниям. Параллельно ведется сборка третьего борта», — информировали в пресс-службе, напомнив, что недавно на Иркутском авиационном заводе был построен первый опытный образец самолета, направленный на наземные и летные испытания.

«Як-130М разработан на основе анализа и обобщения опыта участия авиации в локальных и региональных конфликтах. Создание легких боевых самолетов на основе учебно-боевых машин соответствует мировым тенденциям развития военной авиации», — отметил заместитель главного конструктора по программе Як-130 Дмитрий Попов, слова которого приводят в пресс-службе.

Там отметили, что Як-130М создается на базе Як-130, характеристики которого позволяют готовить пилотов истребителей четвертого и пятого поколений. Основная цель проводимой модернизации — расширение боевых возможностей самолета. Обновленный самолет можно будет вооружить ракетами класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

В пресс-службе уточнили, что интеграция новых бортовых систем позволит эксплуатировать Як-130М в учебных и боевых целях круглосуточно и в сложных метеоусловиях. Так, на самолет установили бортовую радиолокационную станцию БРЛС-130Р, оптико-лазерную теплотелевизионную систему СОЛТ-130К, бортовой комплекс обороны «Президент-С130» и комплекс средств связи КСС-130.