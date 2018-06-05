Новый парк открыт в Ростовской области

В Аксае открылся «МЕГА-парк» — благоустроенная территория для отдыха и досуга. Как расскзал инвестор проекта, парк — часть реализации стратегии центра «МЕГА» по созданию комфортного пространства для посетителей. На двух гектарах земли высадили 300 деревьев более 15 видов (клены, березы, яблони, дубы, хвойные и др.), 1500 кустарников, устроили газоны и цветники, вымостили плиткой и гравием аллеи и пешеходные дорожки, установили разнообразные скамейки, сделали освещение. Под специальным продуваемым теневым навесом поместили детскую площадку. Для активного отдыха установили несколько спортивных площадок, комплекс уличных тренажеров и теннисный стол. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi.

На организацию зоны отдыха было выделено 40 млн рублей.

Есть в парке и сцена для выступлений: в «МЕГА-парке» будут регулярно проходить различные концерты и фестивали, причем в любое время года. Помимо тематических мероприятий и праздников, приуроченных к календарным датам, в «МЕГЕ» планируют отмечать традиционный шведский праздник середины лета.