«Метровагонмаш» завершил выполнение контракта на поставку 18 составов «Москва»

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ОАО «Метровагонмаш» (входит в АО «Трансмашхолдинг») завершило выполнение контракта на поставку Московскому метро 18 8-вагонных составов модели 81-765/766/767 «Москва».

Контракт общей стоимостью 10,5 млрд. рублей был подписан в марте 2017 года. Новые составы предназначены для строящейся Кожуховской линии и после её открытия будут обслуживаться новым электродепо «Руднёво». В настоящий момент «Метровагонмаш» продолжает выполнение двух контрактов, предусматривающих поставку Московскому метрополитену в общей сложности ещё 1362 вагонов модели «Москва» (из них 268 вагонов уже переданы заказчику).

Фото с сайта transphoto.ru