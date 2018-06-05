Вторую очередь цеха электролиза меди запустили в Свердловской области

В Верхней Пышме АО «Уралэлектромедь» (входит в УГМК) запустило вторую очередь цеха электролиза меди производительностью 160 тысяч тонн медных катодов в год, что вдвое увеличит мощности цеха — до 320 тысяч тонн в год. По технологии и оснащенности она копирует первую очередь, открытую в 2012 году. Здесь внедрена безосновная технология производства медных катодов, при которой вместо медных основ используются листы из нержавеющей стали. Однако на новой площадке использованы последние технологии электрорафинирования меди.

Объем инвестиций составил 4,3 миллиарда рублей. На второйочереди цеха организовано 68 новых рабочих мест.

Строительство второй очереди было начато в июле 2014 года. Оборудование для проекта закупали в Европе. В том числе 448 полимербетонных ванн бельгийской компании CTI, два крана фирмы KUNZ из Австрии, а также роботизированную катодосдирочную машину Kuka производства Германии. Последняя позволит увеличить производительность сдирки катодов на 40%, отмечают на предприятии.