В Тамбовской области открыт новый элеваторный комплекс

В селе Вернадовка Пичаевского района открылся элеваторный комплекс. Он находится он на границе Тамбовской и Пензенской областей, что даёт возможность охватывать данные территории и транспортировать зерно железнодорожным транспортом.

ООО «Велес» ведет активную работу по строительству производственных мощностей по хранению, подработке, отгрузке зерновых и масличных культур на территории Тамбовской области.

В 2017 году компания ввела в эксплуатацию четыре механизированных зерносклада объемом 20 тысяч тонн единовременного хранения. В планах компании дальнейшее увеличение мощностей до 60 тысяч тонн единовременного хранения зерновых и масличных культур.

Строящиеся элеваторы, имеют современное оборудование и позволяют принимать и хранить зерно с последующей транспортировкой.

Тамбовская область производит более 3 млн тонн зерна, а в 2017 году был собран рекордный урожай — более 4 млн тонн. Одним из главных векторов в стратегии регионального АПК является развитие экспортного потенциала.

Компания ООО «Велес» входит в «Торговый Дом Зерно Заволжья». Компания занимается оптовой торговлей зерном, а также хранением и складированием зерна. Его экспортируют в Египет, Иран, Турцию, Азербайджан.

По словам генерального директора ООО «Торговый Дом «Зерно Заволжья» Рашида Карсакова, элеватор в селе Вернадовка Пичаевского района стал десятым, построенным компанией в России.

«У нас партнёры в Турции, открыты представительства в Иране, так что поставки идут напрямую. В планах — строительство третьей очереди терминала, так что тамбовское зерно будет востребовано», — отметил Рашид Карсаков.

www.tambov.gov.ru/news/view/otkryvshijsya-na-tambovshhine-novyj-elevator-pomozhet-mestnym-proizvoditelyam-zerna-zavoevat-zarubezhnye-rynki.html