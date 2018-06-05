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В Тамбовской области открыт новый элеваторный комплекс

  •  © tamlife.ru

В селе Вернадовка Пичаевского района открылся элеваторный комплекс. Он находится он на границе Тамбовской и Пензенской областей, что даёт возможность охватывать данные территории и транспортировать зерно железнодорожным транспортом.

ООО «Велес» ведет активную работу по строительству производственных мощностей по хранению, подработке, отгрузке зерновых и масличных культур на территории Тамбовской области.

В 2017 году компания ввела в эксплуатацию четыре механизированных зерносклада объемом 20 тысяч тонн единовременного хранения. В планах компании дальнейшее увеличение мощностей до 60 тысяч тонн единовременного хранения зерновых и масличных культур.

Строящиеся элеваторы, имеют современное оборудование и позволяют принимать и хранить зерно с последующей транспортировкой.

Тамбовская область производит более 3 млн тонн зерна, а в 2017 году был собран рекордный урожай — более 4 млн тонн. Одним из главных векторов в стратегии регионального АПК является развитие экспортного потенциала.

  •  © tamlife.ru

Компания ООО «Велес» входит в «Торговый Дом Зерно Заволжья». Компания занимается оптовой торговлей зерном, а также хранением и складированием зерна. Его экспортируют в Египет, Иран, Турцию, Азербайджан.

По словам генерального директора ООО «Торговый Дом «Зерно Заволжья» Рашида Карсакова, элеватор в селе Вернадовка Пичаевского района стал десятым, построенным компанией в России.

«У нас партнёры в Турции, открыты представительства в Иране, так что поставки идут напрямую. В планах — строительство третьей очереди терминала, так что тамбовское зерно будет востребовано», — отметил Рашид Карсаков.

  •  © tamlife.ru

www.tambov.gov.ru/news/view/otkryvshijsya-na-tambovshhine-novyj-elevator-pomozhet-mestnym-proizvoditelyam-zerna-zavoevat-zarubezhnye-rynki.html

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http://tamlife.ru/news/ekonomika/201806051706083742.html

Тамбовская область, элеваторы
  • Великоросс Великоросс
    05.06.1817:31:37

    •  © Фото из открытых источников

    •  © Фото из открытых источников

    Отредактировано: Великоросс~17:33 05.06.18
    #1042412
  • Нет аватара kostya251189
    05.06.1818:13:14

    В Сибири нынче страшная погода, которая грозит тем, что она не даст нормально отсеяться. А уже 5 июня, а надо до 15-го отсеяться. Дожди, дожди, дожди.   

    Многие уже подумывают, кто коров держит, чтобы зерновые площади, засеять больше кормовыми, хоть так деньги на молоке отобьют.

    Режим ЧС в связи с угрозой срыва посевной кампании ввели семь районов Томской области: Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, Первомайском, Чаинском и Шегарском. По данным администрации Томской области, яровой сев проведен на площади 148,6 тыс. га — 66% от плана. В 2017 году, на эту же дату было засеяно уже 90,2% посевных площадей.

    Режим ЧС введен также в других регионах Сибири. В Омской области режим ЧС введен с 31 мая. «Это позволит нам хоть как-то подстраховать наших селян», — сообщил врио губернатора Александр Бурков. По данным областного минсельхоза, чтобы минимизировать свои потери, аграрии заменяют сорта сельхозкультур на быстро созревающие, увеличивают площади посевов летних культур на кормовые цели.

    В Новосибирской области режим ЧС будет введен к 6 июня. В минсельхозе Алтайского края не стали комментировать ситуацию с ходом посевной. Всего на 1 июня по краю яровой сев был выполнен на 2,4 млн га, что составляет 53% от намеченного объема. В тоже время введение режима ЧС не планируется в Красноярском крае, где на сегодняшний день зерновыми и зернобобовыми засеяно 84,4% от плана. Отставание темпов посевной от прошлогодних показателей составляет 3-4 дня. В регионе рассчитывают сохранить объем урожая зерновых и зернобобовых на уровне 2017 года — 1,9 млн т. «Посевная в этом году проходит непросто. Ее начало отсрочили большое скопление влаги на полях и затянувшаяся прохладная весна. Но краевым аграриям удалось минимизировать отставание, которое есть на текущую дату прошлого года», — сообщил министр сельского хозяйства и торговли Красноярского края Леонид Шорохов.

    Отредактировано: kostya251189~18:20 05.06.18
    #1042419
    • Aleksey Zagorodnev Aleksey Zagorodnev
      05.06.1818:50:46

      Об том годе тоже погода была странная. В тамбовской области в середине сентября была такая гроза, какую я только в центральной америке видел. И тепло до конца сентября было, даже жарко. Это говорит о нектором смещении календаря относительно сезонных циклов. И такое не первый раз. Отсеются, успеют, будет урожай

      #1042429
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