Российские школьники завоевали 7 медалей на II Европейской олимпиаде по физике EuPhO-2018

В олимпиаде приняли участие 115 школьников из 23 стран Европы. Впервые мероприятие прошло в России — на базе МФТИ. Призерами олимпиады стали 48 участников: 8 золотых медалистов, 16 серебряных, 24 бронзовых.

Россию представляли девять школьников, семеро из них стали золотыми, серебряными и бронзовыми медалистами. Золото взял Владимир Малиновский из Санкт-Петербурга, серебро — Андрей Панферов (Москва) и Владислав Поляков (Санкт-Петербург). Четыре бронзовых медали достались Елисею Судакову (Вологодская область), Алексею Кудринскому (Пермский край), Арине Кузнецовой (Московская область), Андрею Левину (Москва). Все они — ученики 10 класса. Также почетную грамоту (4-й степени) получил Федор Князев из Москвы.

По количеству наград в лидерах оказалась Румыния: представители этой страны завоевали в общей сложности 10 медалей. Абсолютным победителем, лучше всех решившим экспериментальную задачу, стал Ричард Лухтару из Эстонии. Участник из Румынии Леонтича Себастьян получил специальную награду за лучшее решение теоретического этапа, а Илья Спрак из Хорватии был удостоен специальной премии «За честность». Во время проверки работы в финальную ведомость Илье поставили на 5 баллов больше, чем нужно. Он это заметил, пришел на апелляцию (где все обычно наоборот борются за поднятие баллов) и сообщил жюри об ошибке. Жюри оценило этот жест и решило наградить участника за честность.