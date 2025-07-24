Российские школьники завоевали 5 медалей на Международной олимпиаде по физике
55-я Международная олимпиада по физике (IPhO) прошла в Париже. Конкуренция была крайне высокой — в состязании участвовали более 400 школьников из 87 стран мира.
Золотых медалей удостоены:
Михаил Аронов (г. Долгопрудный, Московская область)
Григорий Гречкин (г. Москва)
Иван Лукин (г. Долгопрудный, Московская область).
Серебряными медалистами стали:
Егор Кривощеков (Алтайский край)
Павел Руковчук (г. Долгопрудный, Московская область).
Все они — победители всероссийской олимпиады школьников 2024/25 учебного года, медалисты Азиатской олимпиады по физике 2025 года.
Ребята проходили подготовку к IPhO на площадке Московского физико-технического института под руководством тренера сборной России по физике Виталия Шевченко, директора по довузовской подготовке МФТИ. А возглавил сборную нашей страны в Париже доцент кафедры общей физики МФТИ Михаил Осин.
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