Российские школьники завоевали 5 медалей на Международной олимпиаде по физике⁠⁠

55-я Международная олимпиада по физике (IPhO) прошла в Париже. Конкуренция была крайне высокой — в состязании участвовали более 400 школьников из 87 стран мира.

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Золотых медалей удостоены:

Михаил Аронов (г. Долгопрудный, Московская область)

Григорий Гречкин (г. Москва)

Иван Лукин (г. Долгопрудный, Московская область).

Серебряными медалистами стали:

Егор Кривощеков (Алтайский край)

Павел Руковчук (г. Долгопрудный, Московская область).

Все они — победители всероссийской олимпиады школьников 2024/25 учебного года, медалисты Азиатской олимпиады по физике 2025 года.

© edu.gov.ru

Ребята проходили подготовку к IPhO на площадке Московского физико-технического института под руководством тренера сборной России по физике Виталия Шевченко, директора по довузовской подготовке МФТИ. А возглавил сборную нашей страны в Париже доцент кафедры общей физики МФТИ Михаил Осин.

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